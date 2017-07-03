3 Juli, 2017

Yorum Yok

Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg polisi, 23 Haziran Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan profesyonel boksör Tunahan Keser’i (22) arama çalışmaları başlattı. Son olarak 23 Haziran Cuma günü saat 17.30 sularında, Hamburg’da Kollaustr. sokağında çalıştığı araba galerisinden çıkan Tunahan’ın arabası da, müşteri hizmetleri bölümünde çalıştığı işyerinin karşısında park edilmiş halde bulundu. Schenefeld semtinde babasıyla birlikte oturan Tunahan’a ait cep telefonlarının sinyallerine de o tarihten beri ulaşılamıyor. Oğlunun kaybolması nedeniyle büyük endişe içinde olan baba Cemil Keser, „Oğlum kendisi ve çevresiyle barışık, sorunu olmayan bir gençtir. Ortadan kaybolması için bir sebep olmadığını söyleyen Keser, „Tunahan kız arkadaşıyla Köln’e annesinin yanına bayram ziyaretine gidecekti. Ama 23 Haziran’da işten çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Polis arabasını ve çevreyi iz köpekleriyle aradı ama herhangi şüpheli bir duruma rastlamadı. İşyerinin önünde bir arabaya binmiş ya da silah zoruyla bindirilmiş olabileceği şüphelerimiz var“ şeklinde konuştu. Tunahan kaybolmadan önceki gece antrenörü Khoren Gevor’un bacaklarından kurşunlandığını ve adamın hala hastanede yattığını söyleyen Keser, „Rakiplerinden tutun iş, spor ve arkadaş çevresine kadar araştırmadığımız yer kalmadı ama en ufak bir bilgiye ulaşamadık. Tunahan heyecanla Ekim ayında yapılacak Almanya şampiyonası için hazırlanıyordu. Bugüne kadar haber vermeden hiç ortadan kaybolmadı. Aradan zaman geçtikçe endişelerimiz de artıyor. Oğluma sağ salim kavuştuğum gün en mutlu günüm olacak. Onunla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların insanlık namına en yakın karakola başvurmasını rica ediyoruz“ dedi. 1.67 boylarında, yaklaşık 63 kiloda kısa saçlı olan Tunahan’ın kaybolduğu gün üzerinde siyah bir jeans ve Adidas marka spor ayakkabı bulunuyordu. Hamburg polisi de sayfasında Tunahan’ın bilgilerini ve resmini paylaşarak çağrı yaptı. Tunahan hakkında bilgi verebileceklerin 04551 884 – 0 numaralı telefona veya en yakın karakola başvurması çağrısı yapıldı.

Teilen mit: Twitter

Google

Facebook

