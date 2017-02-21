TURİZMDE ARTIŞ BEKLİYORUZ

21 Şubat, 2017

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FRANKFURT – Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Türk turizminin önemli bir ortağı olduğunu, olaylı ve zor geçen 2016 sonuçlarıyla bir kez daha gösterdi. Akdeniz ve Ege bölgelerine tarifeli ve direkt seferlerle en fazla turist taşıyan SunExpress, 2016’da batı Avrupa’dan gelen her beş turistten birini Türkiye’ye taşıyarak Türk turizmine önemli bir katkı sağladı. SunExpress’in turizm sanayide Türkiye pazar liderliğini sağlamlaştırdığını belirten SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, yaşanan krizlere rağmen istikrarlı bir şekilde uçuşlarını devam ettirerek, 2015 sonuçlarının biraz altında kaldıklarını belirtti: “2016’da yaşanan bütün olumsuzluklara ve turizmdeki zor şartlara rağmen biz istikrarlı bir şekilde uçuşlarımıza devam ettik. Önceki yıla göre 2016’de gelirlerimizde %12’lik düşüş yaşadık ve 1 milyar Euro gelir elde ettik, taşıdığımız yolcu sayısı ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 7,95 milyon oldu. 2016’da yaşananlar göz önüne alındığında, böylesine zorlu bir yılı bu şekilde atlatmak bizim açımızdan alınabilecek en iyi sonuçtur.”

2017 beklenenden iyi olacak

2016’da Antalya turizminde yüzde 30’luk bir düşüş yaşanmasına rağmen, SunExpress’in Antalya’da yalnızca yüzde 9’luk bir düşüş yaşadığını, ancak buna rağmen Antalya’da pazar payını yüzde 36’ya çıkardığını belirten Bischof, “Aktarma merkezimiz İzmir’de ise Pazar payımız yüzde 76’ya çıktı. Biz, SunExpress olarak, 2017’de bizim ana pazarımız Türkiye’ye odaklanmaya ve Almanya, Avusturya ve İsviçre’den haftada 450 tarifeli seferle turist taşımaya devam edeceğiz” dedi. “Önceki yıllara göre Türkiye’de tatilini geçirmek isteyenlerde bir isteksizlik söz konusu. Ancak, batı Akdeniz’deki tatil bölgelerinin kapasitelerinin sonuna geldiğini görüyoruz. Bu bölgedeki fiyatlar oldukça yüksek kalıyor. Türkiye’deki kaliteyi ve fiyat seviyesini düşününce, 2017’de Türkiye’nin çok cazip bir tatil bölgesi olacağını düşünüyoruz. SunExpress Türkiye’nin güçlü bir turizm ortağı, aynı zamanda Türk iş aleminin de güçlü bir ortağı ve bu her zaman böyle kalacak. 2017’de de turizmde her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da kapasitemizde herhangi bir küçülmeye gitmiyoruz, tam aksine gelişen talebe anında cevap verecek şekilde pozisyon alıyoruz.” “Biz, SunExpress olarak,2011 yılında Almanya’da kurduğumuz SunExpress Almanya ile beraber, esnek bir filo yapısına sahibiz. Türkiye’den sonra en önemli pazarlarımız arasında Mısır ve Bulgaristan var; Mısır’da yüzde 30’luk pazar payımız var, Bulgaristan’da ise yüzde 26 ile pazar lideriyiz.”

“Aileni de al, gel” kampanyasını destekliyoruz

SunExpress’in Türkiye ile Almanya arasında bir köprü olduğunu belirten Bischof, Almanya’da yaşayan 3 milyondan fazla Türk vatandaşı, Türkiye’nin 13 şehrinden Avrupa’daki, ağırlıklı olarak Almanya olmak üzere, 40 şehre karşılıklı olarak direkt tarifeli uçuşlar düzenlediklerini belirtti: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aileni de al, gel’ kampanyasını doğal olarak destekliyoruz. Aile, dost ve tatillerinin memleketlerinde geçirmek isteyenler için Türkiye’ye bir köprü durumdayız. Tatillerini Türkiye’de geçirmeleri için de kapmayalar yapıyoruz.”

2017’de 6 yepyeni B737-800 filomuza katılacak

2014’te liste fiyatı üzerinden yaklaşık 4 milyar 750 milyon dolar değerinde 50 adet Boeing 737-800NG ve MAX uçak siparişi verdiklerini hatırlatan Bischof, “Bu siparişlerimize ek olarak, geçe yıl 10 adet 737 MAX için de opsiyonlu olarak satın alma kararı aldık. 2015’te beş adet yepyeni Boeing 737-800NG’i filomuza katılmıştı, 2016’da da 6 adet uçak daha filomuza katıldı. Bu yıl ise 6 adet Boeing 737-800NG’yi de filomuza katacağız” dedi. Bu yıl, SunExpress’in tarihindeki en karma filoya sahip olduğunu belirten Bischof, “Bu toplam 72 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Filomuzdaki 28 uçağımız AnadoluJet ve Eurowings wet-leas operasyonlarımız için kullanılacak. Bunlardan 22 adet B737-800’i AnadoluJet, 6 adet A330 uçağını ise Eurowings operasyonlarında kullanacak” dedi.

Müşteri memnuniyeti ön planda

Gelişen ve yaygınlaşan teknoloji ile müşteri memnuniyeti için daha fazla çözüm geliştirdiklerini belirten Bischof, “Artık hem misafirlerimize hem de iş ortaklarımız olan tur operatörleri ve seyahat acentelerimiz için yeni online rezervasyon sistemimizi ve kullanıcı dostu web sayfamızı bu bahar hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra, yeni nesil uçak içi eğlence sistemimizi ilk aşamada XG uçuşlarımızda daha sonra da bütün SunExpress uçuşlarında hayata geçireceğiz. Artık yolcularımız, kendi akıllı telefonlarından, tabletlerinden ya da SunMedia sistemimizi bağlanıp, istedikleri filmi izleyebilecek, gazeteyi, dergiyi okuyabilecek, hatta uçuş esansında yiyecek-içecek siparişlerini verebilecekler” dedi.

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