TURİZMİN KALBİ BERLİN’DE ATIYOR

9 Mart, 2017

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Erdal Altuntaş

BERLİN – Bu yıl Partner Ülkenin Botswana (Afrika) olduğu 51. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) başladı. 180 ülkeden temsilcinin katıldığı fuara, Türkiye’den de 120’nin üzerinde temsilci katıldı. Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesi ve ilinin yanısıra Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti de büyük bir standla fuara katıldı. 3. Hol’de bulunan Türkiye standının açılışını Turizm Bakanı Nabi Avcı yaptı. Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 3. Hol’e gelerek Bakan Avcı ile buluştular. Birbirlerini kucaklayan iki bakan daha sonra standları birlikte gezerek turizimcilerle sohbet ettiler. Bakanlar, 25. Hol’de bulunan Atlas Global, Sun Exspress, Bentour Reisen, Hotel Maxx Royal gibi firmaları da ziyaret ettiler. Daha sonra iki bakan birlikte bir basın toplantısı düzenlediler.

Türkiye’ye Gelirken Komşunuzu da Getirin

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizme verdiği destekten dolayı Çavuşoğlu’na teşekkür ederek “Türkiye, ITB Fuarında her yıl daha güçlü bir biçimde temsil ediliyor. Son yıllarda Türkiye, sadece genel bir Türkiye markası üzerinden değil, aynı zamanda iller düzeyinde, farklı destinasyonlar düzeyinde ve ürünler bakımından ayrı ayrı tanıtılıyor. Bunun da faydalarını görüyoruz” dedi. Türkiye’nin turizm açısından önemine dikkati çeken Avcı, “Fuar boyunca Türkiye’nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, gastronomiden sağlık turizmine, macera turizminden dini miras alanlarına kadar turizmin her çeşidinde olağanüstü zengin, belki de dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu kanıtlayan sunumlarımız var” şeklinde konuştu. 2017 ve 2018’de turizm sektöründe Türkiye’nin daha ileri hedeflere ulaşacağını vurgu yapan Bakan Avcı, “İnşallah Türkiye 2017 yılında ve 2018 yılında, 2016’daki tüm dünyayı etkileyen dar boğazdan çıkmış olarak, çok daha ileri hedeflere ulaşacak. Bu vesileyle bir kere daha gerek Almanya’daki dostlarımızı gerekse Almanya’da ikamet eden Türk vatandaşlarımızı, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, komşularını da alıp tatillerini Türkiye’de geçirmelerini, Türk vatandaşlarımızın da düğünlerini, derneklerini, nişanlarını yani cemiyetlerini ülkemizde gerçekleştirmelerini bir kere daha buradan duyuruyoruz.” dedi. Bakan Avcı Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Bakanlar Kurulu Konferansı’na da katılarak, “Kültürel açıdan bu denli zengin olan İpek Yolu bölgesinin doğru pazarlama ve tanıtım stratejileri ile markalaşabileceği düşüncesindeyim” açıklamasında bulundu.

En Önemli Dostluk Köprümüz

Bakan Çavuşoğlu ise “Almanya’da yaşayan Türkler ve başta benim şehrim Antalya ve Alanya’da yaşayan Almanlar ve özellikle tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen Almanlar, Türkiye ile Almanya arasında bizim en önemli dostluk köprümüzdür. İlişkilerimize çok önemli katkılar sağlıyorlar. Bundan sonraki süreçte de bunun böyle olmasını arzu ediyoruz” dedi. Dünya turizm borsasının ITB’de belirlendiğini belirten Çavuşoğlu, “Alman dostlarımızın da tatillerini yapmak için Türkiye’yi tercih etmelerinden biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dostumla yaptığım görüşmemizde de vurguladığımız gibi, Almanya’da yaşayan Türkler ve başta benim şehrim Antalya ve Alanya’da yaşayan Almanlar ve özellikle tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen Almanlar, Türkiye ile Almanya arasında bizim en önemli dostluk köprümüzdür. İlişkilerimize çok önemli katkılar sağlıyorlar. Bundan sonraki süreçte de bunun böyle olmasını arzu ediyoruz. 2017 başta olmak üzere ileriki yıllarda daha çok Alman dostumuzu ve Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı tatillerini geçirmek için güzel ülkemize ve şehirlerimize davet ediyoruz.” dedi.

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