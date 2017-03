TÜRK-ALMAN DOSTLUĞU BOZULMAMALI

28 Mart, 2017

İş verenleri Berlin’deki Villa Borsig’de ağırlayan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, politik gerilime rağmen iki ülke ve toplum arasındaki dostluğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi

BERLİN – Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya’daki Türk işveren dernekleri başkanları ve temsilcileriyle Berlin’deki Villa Borsig’de bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Gabriel, son günlerde her iki ülke arasında politik gerginliğe yol açan tartışmaların gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Almanya’daki Türkler, bu ülkenin bugünkü refah seviyesine ulaşmasına büyük katkıda bulundular. Onlar artık misafir işçi değil bu ülkenin birer parçasıdır” dedi. Bu sebepten ötürü Almanya’daki Türk işveren dernek başkan ve temsilcileriyle görüşme yapmasının kendi açısından çok önemli bulduğunu da kaydeden Dışişleri Bakanı, “Türk ve Alman hükümetlerinin aralarındaki fikir ayrılıklarının Almanya’daki halka ters etki yapmamasına çalışmalıyız. Türk hükümetinin Almanya’da gerçekleştirdiği seçim çalışmaları birbirimize düşman olmamamıza neden olmamalı” şeklinde konuştu. Buluşmaya davet edilenler arasında yer alan Rheinland-Pfalz Türk- Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz) Başkanı Ender Önder ise Alman Dışişleri Bakanı tarafından yapılan toplantının önemine dikkat çekti. Toplantıda her iki ülkenin kırmızı çizgilerinin bulunduğu ve bunların aşılmaması gerektiğinin vurgulandığını

kaydeden Önder, zarar getirecek olan her türlü açıklamalardan kaçınılmasının gerektiğini ifade etti. Önder, “Türkiye’den gelen olumsuz açıklamalar, burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımıza zarar getirdiğini

görmekteyiz. Dostluğumuzun geçmiş zamanda olduğu gibi gelecekte de aynı devam etmesini arzu etmekteyiz. Türkiye ve Almanya ekonomisinin de daha gelişmesi için programlar ve projeler yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

