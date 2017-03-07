TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ DÜZELMELİ

7 Mart, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Son günlerde meydana gelen ve Türk-Alman ilişkilerini olumsuz etkileyen tartışmalar hakkında Rheinland-Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz) Başkanı Ender Önder bir açıklamada bulundu. Alman halkı ve kurumları, Türkiye’deki referandum tartışmalarını Almanya’ya taşımak istemediklerine dikkat çeken TDU-Pfalz Başkanı, “Türkiye’ye yönelik olumsuz hava gazeteci Deniz Yücel´in tutuklanmasından sonra daha da arttı. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı ve tüm siyasî partilerinin milletvekillerinin buradaki vatandaşlarıyla görüşmelerinin Alman yasalarınca da uygun olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ DÜZELMELİ

Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye-Almanya ilişkilerinin dibe vurduğunun altını çizen Ender Önder, bunun sağlıklı bir durum olmadığına işaret etti. “Türk-Alman ilişkilerinde ‘Soğuk hava’ devam etmektedir” diyerek sözlerini sürdüren TDU-Pfalz Başkanı, “Aslında Türkiye ve Almanya Avrupa’nın kendi içinde geçirdiği tartışmalar çerçevesinde birbirlerine en fazla ihtiyaç duydukları bir dönemdedir. Gelecek günlerde iki ülkenin başbakanları akıl ve mantık çerçevesinde ilişkileri düzeltmesi gerekiyor. Son olarak yapılacak referandum seçimlerinde yurtdışında yaşayan ve özelikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşların sandığa gitmenin, katılımcı demokrasinin, demokrasiye sahip çıkmanın gereği ve önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtmek isterim. Referandum seçimlerin barış ve huzur ortamında, büyük bir olgunluk içinde gerçekleştirilmesinin en büyük beklentim olduğunu söylemek isterim” şeklinde görüş belirtti. Sandıktan çıkacak sonucun milletin takdiri olacağını ve kimsenin milletin seçtiğini beğenmeme lüksü olmadığının altını çizen Ender Önder, “Herkesin seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmesi gerektiğini belirtmek isterim” dedi. Almanya’da yapılan Türkiye siyasetinin burada bizleri ileriye götürmeyeceğini ve toplumu böldüğünü vurgulayan Önder, “İnsanlar yaşadığı ülkenin siyasetinde aktif rol alarak toplumda sorunların çözümüne katkı sağlamalıdır” dedi.

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