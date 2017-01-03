TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

3 Ocak, 2017

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STUTTGART- Stuttgart’ın eski büyük şehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Wolfgang Schuster TDU-Yönetim Kadrosunu büyüterek, başarılı iş adamlarından Tarkan Şöhret ve Jürgen Märkle’nin Üniversite’nin Destekleme Vakfının yönetimine atanması ile Türk-Alman Üniversitesine güç kattı. TDU’nun Tanıtımı, Marketing ve Alman şirketlere temsil yetkisi, Yeni Yönetim kurulu üyelerinin görevleri arasında yer alıyor.

Şu an TDU-Yönetimin’de Prof. Dr. Schuster dışında , eski Daimler CEO’su Edzard Reuter, eski Alman Federal Meclis Başkanı Prof. Dr. Rita Süssmuth, TD-IHK Başkanı Rolf A. Königs, Emre Can, Prof. Dr. Halil Akkanat ve Prof.Dr.-Ing. İzzet Furgaç gibi önemli isimler de yer alıyor.

İstanbul Beykoz’da bulunan Türk-Alman Üniverisitesi, Türk yüksek öğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya istinaden kurulan bir devlet üniversitesidir. Hedef yakında 5 bin öğrenciye çift diploma imkanı sağlamak. Yaşlı nüfusun çok olduğu ve kalifiye iş gücünün gittikçe azalmaya başladığı Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan gençlerimizin bu üniversite aracılıyla çok güzel bir kariyer yapma imkanı olabilecek. Çünkü; Üniversite’de hem Türkçe hem de Almanca eğitim görülmekte.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Tarkan ŞÖHRET: “Hedeflerimizden birisi de; Almanya’daki büyük şirketleri İstanbul’a getirip onları TDU ögrencilerine tanıtacağız. Aynı zamanda ögrencilerimiz ile Alman şirketleri arasında bağlantılar sağlayacağız ve staj imkanları sunacağız. Tabi daha sonra ki hedefimiz ise, bu gençlerimize, Almanya’da çalışma imkanı sağlayabilmektir.” diye konuştu.

Görüşlerini aldığımız Prof. Dr. Schuster ise: “Tarkan ve Jürgen Bey’in aramıza katılmalarından cok mutluyuz, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Bilgi için:

TDU-Stiftung e.V.

Tarkan Söhret

Bahnhofstr. 21

71063 Sindelfingen

Tel. 07031-817630

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