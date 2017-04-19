Türk Alzheimer Derneği kuruldu

19 Nisan, 2017

Yorum Yok

İSA AKSOYLU

KÖLN – Almanya’nın Köln şehrinde hasta yakınları, gönüllüler ve sağlık personellerinin oluşturduğu kurucu üyeler ile birlikte Türk Alzheimer Derneği kuruldu. Art Hotel toplantı salonunda düzenlenen programla tanıtımı yapılan Türk Alzheimer Derneği görücüye çıktı. Alzheimer Derneği Kurucusu ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Mefküre Ülker tarafından kurulan dernek yönetiminde, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Asuman Aydan ,Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Küpeli, Fadime Aygün, Nurten Remzieva Kurdova, Berna Sevil Demirci ve Gülgün Yücel Demir yer alıyor. Hedeflerinin Almanya’da yaşayan özellikle Türk Alzheimer hastaları ve aileleri ile birlikte insanların durumunu iyileştirmek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mefküre Ülker, ” Bir grup gönüllü arkadaşımız ile birlikte bu derneği kurmaya karar verdik. Burada yaşayan Türk toplumuna faydalı olmak adına özellikle Alzheimer hastalarına ve onların yakınlarına bir çok konuda yardımcı olmayı hedefliyoruz. Hizmetlerimiz arasında , bakıcı hizmetleri, bakım önerileri,evde bakım hizmetleri, ev ziyaretleri, çay saatleri, bilgilendirme toplantıları, sosyal aktiviteler, mimari düzenleme bakım sigortası ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımız merkezimize bekliyoruz ” dedi. Düzenlenen tanıtım toplantısında Başkan Ülker, Alzheimer Demans hastalıklarının belirtileri, tedavi bakım yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Türkische Alzheimer Verein e.V.

Heumarer Str. 62

51145 Köln

Tel.: 02203 – 924 35 92

Fax: 02203 – 924 35 94

www.tuerk-alzheimerdernegi.de

E-Mail: info[at]tuerk-alzheimerdernegi.de

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

