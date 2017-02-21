TÜRK ANNE KIZ ÖLÜME BİRLİKTE GİTTİ

21 Şubat, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Almanya’nın Hamburg kentinde, yabancıların yoğun yaşadığı Wilhelmsburg semtinde yaşlı bir kadın ve kızı evlerinde ölü bulundu. Hamburg Cinayet Masası yetkilileri anne ve kızının ölüm sebepleriyle ilgili henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte dış etken bulunmadığının tahmin edildiğini söylediler. Giresunlu anne-kızın oturduğu apartman dairesi polis tarafından mühürlenirken polis, tüm ihtimallerin araştırıldığını söyledi. Wilhelmsburg-Vogelhüttendeich sokağında 50 yaşındaki kızı Selma ile birlikte oturan 70 yaşlarındaki Asiye T.’ün komşuları, anne-kızın birbirlerine çok düşkün olduklarını, birbirlerinden hiç bir zaman ayrılmadıklarını söylediler. Selma’nın hiç evlenmediğini söyleyen komşuları, Asiye teyzenin eşi yaklaşık 7 yıl önce vefat ettikten sonra anne-kız evde yalnız kaldılar. Selma hiç evlenmedi ve anne-kızın çevresiyle çok fazla ilişkisi yoktu. Geçen hafta Asiye teyze çok hastaydı ve hastaneye yatması gerekiyordu ama kızını yalnız bırakmadığı için hastaneye yatmak istemediğini söyledi” dediler. Asiye T.’ün Pazar gecesi öldüğünü tahmin ettiklerini söyleyen komşular, “Sabah erken Selma bir komşuyu arayarak annesinin morardığını ve hiç hareket etmediğini söylemiş. Komşu gelip de annesinin öldüğünü tespit ettiğinde ise sırtında ağrı oluştuğunu söyleyerek annesinin yanına uzanmak istemiş ve uzandıktan kısa süre sonra da kalp krizi geçirmiş. Olay yerine gelen ilk yardım ekibinin 45 dakikalık müdahalesine rağmen Selma’yı kurtarmak mümkün olmadı” şeklinde bilgi verdiler. Polis, anne ile kızın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra açıklanacağını bildirdi.

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