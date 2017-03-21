TÜRK BOKSÖRLER RİNGİ DAR ETTİ

21 Mart, 2017

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VEDAT ALYAZ

STUTTGART- Hafta sonu dünyanın çeşitli yerlerinde ringe çıkan profesyonel boksörlerimiz ringlerde fırtınalar estirdi. Cuma günü Almanya’da ringe çıkan bayanlarda dünya şampiyonumuz Özlem Şahin, büyük bir başarıya imza atarak, rakibini yenmeyi başardı. Cumatrtesi gecesi İsveç’te ringe çıkan Olimpiyat boksörümüz Ali Eren Demirezen’in rakibine muhteşem bir nakavt yaşattığını belirten basın danışmanı Vedat Alyaz, ‘Türk boks kulübü EC BOXİNG’in boksörlerinden Demirezen’in profesyonel boksta ciddi bir rakiple karşılaştığını ve bu sınavı da çok iyi bir şekilde vererek, dünyanın zirvesine ait olduğunu ıspatladığını belirtti. Aynı gece ringe çıkan boksörümüz Hüseyin Cinkara’da muhteşem bir maç çıkararak dünyanın zirvesine olan yolculuğunu devam ettirdi. Vedat Alyaz, yine EC BOXİNG dövüşçülerinden Adrian Granat, Türk Antrenörü Bülent Başer ve menajeri Erol Ceylan eşliğinde çıktığı maçı ilk rauntta nakavtla kaybetmesinin büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını belirtti.

Fırat Arslan’lar gibi çarpıştı

Birol Topuz organizasyonu ile İstanbul’da ringe çıkan dünya şampiyonumuz Fırat Arslan’ın rakibi boksörümüzün baskısına fazla dayanamadı. Maç boyunca tank gibi rakibin üzerine hucum eden Arslan’ın rakibi kolundan sakatlandığnı belirterek maçtan çekildi. Sporcumuzun basın daşınmanı Vedat Alyaz, hedeflerinin yeniden dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Aynı gece ringe çıkan Olimpiyat sporcumuz Fatih Keleş, muhteşem bir karşılaşma çıkararak izleyenleri büyüledi. Sporcumuzun basın danışmanı Vedat Alyaz, geleceğin şampiyonları arasında gördüğü Fatih Keleş’in, bu galibiyetle dünya boks otoritelerinin dikkatini cektiğini belirterek, bu yıl içinde bir kemer maçı yapabileceğini vurguladı. İstanbul’daki gecede en çok dikkat çeken boksörümüz ise Umut Camkıran oldu. Mike Tyson’un antrenman ve dövüş stillerini birebir uygulayan genç yeteneklerimizden Camkıran, karşılaşma sırasında sanki Tyson’u yeniden izliyormuşuz izlenimi verirken, rakibini darma dağın ederek, dünya ringlerine güçlü bir sinyal verdi.

Erkan Teper üzdü

Yine Almanya’da ringe çıkan ağır sıkletteki büyük ümidimiz Erkan Teper, yenilgisiyle sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Boksörümüzün basın danışmanı Vedat Alyaz, ağır sıkletteki en büyük ümidimiz olan Erkan Teper’in şanssız bir yenilgi aldığını vurgulayarak, ‘Tabi bu bokstur ve özellikle ağır sıkletteki yumrukların gücü inanılmazdır. Tüm maçı önde götürürsünüz ancak şanssızlık sonucu ters bir yumruk alırsınız ve on iki rauntluk başarınız tek yumrukla sona erer o yüzden Erkan’ın bu yenilgisini çok fazla moralimizi bozmasına izin vermeden yeniden ayağı kalkıp kaldığımız yerden devam edeceğiz’ dedi. Alyaz, boksörümüzün çok kaliteli bir sporcu olduğunu, bu tür sporcuların kolay yetişmediğini ve bu yüzden Erkan Teper’e olan desteğimizi sonuna kadar devam ettirmemiz gerektiğini vurguladı.

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