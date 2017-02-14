Türk çocuklarına eğitim projesi

14 Şubat, 2017

Yorum Yok

Avusturya’da Türk çocuklarının dil yetersizliği ve diğer nedenlerle genellikle düşük seviyeli okullara yönlendirilmesini önlemeyi amaçlayan proje başlatıldı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Bil Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü “Çocuklarımız ile el ele” projesiyle Avusturya‘da yaşayan Türk çocuklarının eğitim hayatında yaşadıkları sorunlara çözümler aranırken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait eğitim kurumlarına çocuklarını göndermek istemeyen ailelere yeni bir kapı açılmış oluyor.

Proje kapsamında, özellikle dil ve kültürel farklılıklardan dolayı zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilerin bulunduğu okullara gönderilme riski ile karşı karşıya kalan çocuklara, uzmanlar eşliğinde eğitim programları uygulanarak, kendi seviyelerindeki okullara devam etmelerine yardımcı olunuyor.

Uygulamaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan projenin danışmanı ve Viyana Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Mahmut Musa Karabulutlu, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının, eğitim hayatının başında, yabancı dil yeterliliği ile ilgili sorunlarla karşılaşabildiklerini ve farklı nedenlerden dolayı adaptasyon zorluğu yaşayabildiklerini belirtti.

Karabulutlu, bu sorunların çocukların eğitim hayatının geri kalanında kalıcı bir iz bırakma olasılığına işaret ederek, “Çocuklarımız, Avusturya’da asıl seviyelerinden daha düşük seviyelerdeki okullara devam etme veya eğitim hayatlarını yarıda bırakma riski ile karşı karşıya kalabiliyor. Bizler de bu tarz risklerle mücadelede çocuklarımızın ve ailelerin yanında olmak, somut olarak onları desteklemek, çocuklarımızın Avusturya eğitim sisteminin olanaklarından daha fazla faydalanmalarını, dolayısıyla yaşadıkları topluma daha fazla katılımlarını sağlamak ve en önemlisi dünyanın neresinde olursa olsun devlet olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirebilmek için bu projeyi başlattık.” diye konuştu.

Aileler, çocuklarını FETÖ’nun kurumlarından alıyor

Karabulutlu, henüz daha yolun başında olduklarını, kısa bir zaman zarfında gözle görülür başarı elde ettiklerini belirterek, şu ana kadar 100 civarında başvuru aldıklarını ve yaklaşık 60 öğrencinin programa dahil edildiğini kaydetti.

Programına katılan çocukların ciddi gelişim kaydettiklerini söyleyen Karabulutlu, çocukların sergiledikleri başarıların daha iyi seviyedeki okullara gitmeleri için önemli bir aşama olduğunu aktardı.

Karabulutlu, projenin dikkat çeken bir başka yönüne de değinerek, “Önceden tamamen eğitim kaygısıyla çocuklarını FETÖ’nün eğitim kurumlarına gönderen, ancak örgütün iç yüzü ortaya çıktıktan sonra çocuklarını buralardan alan ailelerin özellikle bizleri tercih etmesi ve yurt dışında böyle bir çalışma başlatmamızdan duydukları memnuniyeti iletmeleri de, projenin bu anlamda da önemli bir boşluğu doldurduğunu bizlere göstermiş oldu.” ifadelerini kullandı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

