TÜRK DERNEKLER BİRLİĞİ YENİ YERİNDE

25 Ocak, 2017

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Halil Uygun

ANVERS – Yaptığı birçok başarılı çalışmalarıyla Türk toplumunun yanı sıra Pakistanlı ve Faslı Müslümanların takdirini de almayı başaran Türk Dernekler Birliği 23. yıl sonra satın aldığı binada çalışmalarını kaldığı yerden devam edecek. Belçika’da Türk toplumuna hizmet veren ‘Türk Dernekler Birliği, Brederodestraat 188, 2018 Anvers’te bulunan yeni hizmet binasının açılışı büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Anvers Büyükşehir Belediye meclis üyelerinin yanı sıra milletvekillerinin de katıldığı açılış törenine Flaman Bölge Hükümeti Kültür Bakanı Sven Gatz, T.C. Anvers Başkonsolosu Metin Ergin’de katılarak birer konuşma yaptılar. Bahar Öçbe’nin başarılı sunumu ile başlayan, program terör kurbanlarını saygı duruşuyla başladı.

Kültürler arası işbirliğinde artık öncüyüz

Türk Dernekler Birliği Başkanı Hikmet Çakır,”Bugün bizim için çok önemli bir gün. 24 yıllık hizmetimizi doldurmaktayız. Bundan sonra bu çok amaçlı kullanımı olan yeni hizmet binamızda siz değerli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmenin sevincini yaşıyoruz. Biz 23 yıllık hizmetimizde hem bir taraftan kültürümüzü koruduk hem de üzerinde yaşadığımız güzel ülke Belçika’da kültürel ve sosyal çalışmalarımızla uyum sürecine çok olumlu katkılarda bulunduk. Bakanlığın bizlere sağlamış olduğu imkânlarla bizlere bağlı derneklere yardımcı olduk, katkılarda bulunduk ve bundan sonra da yeni projelerle katkılarda bulunmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız ülkede toplumlarımızın dayanışması, kaynaşması ve huzuruna katkılarda bulunduk. Belçika’daki toplumsal çeşitliliğe katkılarda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bu yerde birbirimizle buluşacağız, tanışacağız yeni hizmetleri buradan vererek, daha verimli ve daha kapsamlı çalışmalara bundan sonrada devam edeceğiz” dedi

Sivil kuruluşları bizler için önem arz etmekte

Anvers Başkonsolosu Metin Ergin ise yaptığı konuşmada “bölgemizin üst çatı kuruluşlarından olan ve bir gurup gönüllü vatandaş tarafından 1993 yılında kurulan Türk dernekler Birliği’nin yeni hizmet binasının açılışında sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Flaman Bölge Hükümeti Kültür Bakanı Sven Gatz ise “Türk Dernekler Birliği Bölgemizde kültürel ve sosyal faaliyetleriyle çok güzel hizmetler yapan bir kuruluştur dedi. Türk Dernekler Birliği bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 130 kuruluşu barındırmakta. Yaptığınız başarılı çalışmalarınız yakından takip ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardında plaket takdimin ardında kurdele kesildi.

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