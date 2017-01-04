TÜRK DÖNERCİDE YANGIN PANİĞİ

4 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-PFORZHEİM

Pforzheim şehir merkezi Karl-Friedrich str 3 de bulunan Anatolien Grill’de çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede tüm restorantı sardı. Restorantın henüz açık olmaması nedeniyle can kaybı olmadı. Yangın yerine kısa sürede gelen 5 itfaiye aracı ve 15 itfaye erinin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 15 yıldır şehir merkezinde hizmet veren ve son iki yıldır Mustafa Ceylan tarafında işletilen Anatolien Restorantı’nın çalışanı Tayfur Özkurt yaptığı açıklamada; ”sabah erken saatte restoranta geldim hazırlıklarımı tamamladım. Döner ve malzemelerimi getirmek için yukarı kata bulunan mutfaga çıktım dönüşte tavan kısmında yangının başladığını gördüm hemen itfaiye ve polisi aradım. Ve yukarada lojmanda yatan çalışanları kaldırdım” dedi. Olay yerinde bulunan itfaiye şefi Sebastian Fischer, yaptığı kısa açıklamasında yangının Restorantın tavanında bulunan elektirik kablolarından ve teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini Polisin yapacağı geniş araştırmasından sonra yangının sebebi netlik kazanacak” dedi.

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