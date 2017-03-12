Türk Federasyon’dan protesto

12 Mart, 2017

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Hollanda’nın Türk bakanların konuşmalarını engellemesi, Hollanda Türk Federasyonu üyeleri tarafından protesto edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasının ardından, Hollanda Türk Federasyonu üyeleri, Rotterdam Havaalanında protesto gösterisi düzenledi. Hollanda’daki havalimanında oturma eylemi yapılacak

Türk bayrakları taşıyan federasyon üyeleri adına yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya müsaade edilmemesine anlam verilemediği belirtildi. Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmeyen havalimanında gösteri düzenleyerek tepki göstermek istendiğinin bildirildiği açıklamada, “Demokratik hakkımızı kullanarak, alınan kararı protesto ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

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