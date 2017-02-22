TÜRK GENCİNE POLİS DAYAĞI

22 Şubat, 2017

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Fransız polisi şiddete doymuyor. Banliyölerde göçmenlerin canını yakan emniyet güçleri, bu defa terörist muamelesi yaptığı ehliyetsiz bir Türk gencini hedef aldı

MEHMET ARDIÇ

STRASBOURG- Copla tecavüz ve göçmenlere şiddet skandallarıyla gündeme gelen Fransız polisinin bu kez mağduru bir Türk oldu. Alınan bilgiye göre Épinay-su Seine şehrinde gece yarısı arkadaşıyla birlikte ehliyetsiz araç kullanan Konyalı Kerim Akyüz (19), ekip otosunu görünce paniğe kapıldı ve “dur” ihtarına rağmen bir müddet daha aracını kullandı. Kısa süre sonra yaptığının yanlış olduğunu fark eden Kerim, otomobilini müsait bir yerde durdurdu. Hemen aracın etrafını saran polisler, gence terörist muamelesi yaparak, aracın camlarını kırmaya başladı. Kerim’in arkadaşını başka bir polis aracına koyan emniyet güçleri, Türk gencine saldırmaya devam etti.

DİPÇİKLE YÜZÜNE VURDULAR

Kırılan cam parçaları yüzüne sıçrayan ve neye uğradığını şaşıran Kerim’e bir polis de silahının dipçiğiyle vurdu. Sol gözünden darbe alan talihsiz genç olay yerinde bayıldı. Baygın halde sürüklenerek dışarı çıkarılan Kerim, 6 kişilik polis grubu tarafından sözlü tacizlerle darp edilmeye devam edildi. Baygın olmasına rağmen Kerim’i kelepçeleyen polisler, genci yine tartakladılar ve ekip otosuna bindirdiler. Araç içinde yavaş yavaş kendine gelmeye başlayan Kerim, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yüzüm gözüm kan içindeydi. Beni böyle karakola getiremeyeceklerini söylediler ve yaralarımı silmeye başladılar.”

İFADE İÇİN BASKI YAPILDI

Kerim Akyüz, “Bir polis bana nasıl ifade vermem gerektiğini anlatırken bir yandan da beni tehdit ediyordu. Yüzümdeki derin yaranın fren yapıp direksiyona çarpmaktan dolayı oluştuğunu söylemem gerektiğini belirtti. Karakola gelince diğer memurlar hemen beni lavaboya getirerek yüzümü yıkadılar ve kıyafetlerime çekidüzen vermeye çalıştılar. İfadem alınırken olayı tüm gerçekleriyle anlattım. Aracımı durdurduktan sonra hiçbir şekilde polise karşı gelmediğimi ama buna rağmen şiddet gördüğümü söyledim. Aileme telefon etmek istedim, izin vermediler. Sabaha karşı ancak ailemle görüşebildim” diye konuştu.

DİPÇİKLE YÜZÜNE VURDULAR

Kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu vurgulayan talihsiz genç, “Şuan çok kötü durumdayız. Benim yaşadığım resmen polis şiddetidir. Gerekli işlemleri gerçekleştirip hakkımı arayacağım ve sorumlu polislerden şikâyetçi olacağım” dedi. Türk yetkililere de seslenen Kerim Akyüz, “Ben bir Türk genci olarak devletimin bana sahip çıkmasını ve Fransız makamlarından bana yapılan bu insanlık dışı muamelenin hesabının sorulmasını istiyorum” şeklinde konuştu. Gencin yakınları ve arkadaşları da, Fransa’da artan polis skandallarına karşı artık kesin bir şekilde “dur” denilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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