TÜRK GİRİŞİMCİLER BREMEN’DE

10 Şubat, 2017

Yorum Yok

Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan BREMEN

Bremen’de Türk ve Alman girişimcilerine hizmetler sunan Multi-Buyer şirketinin yatırımcı toplantısına katılmak üzere Türkiyeden Multi-Buyer’in Türkiye temsilcileri ile birlikte ağırlıklı olarak Anadolu Sanayisini Kalkındırma ve Girişimcilik Derneği (ASKAN-DER) üyelerinden on Türk girişimci

Bremen’e geldi. Multi-Buyer, Türk kobilerin Dünya’ya açılma üssü olarak Bremen’de kurmak istedikleri “Turkish Trade Center” (Türk Ticaret Merkezi) ve hizmet yelpazesini tanıtımı konusunda aralıklı olarak Türk-Alman girişimcilerini buluşturuyor. Adı geçen şirketin Bremen sorumlusu Andreas Kottisch ve şirket ortakları Aykut Kopar ile Murat Kocaoğlu tarafından karşılanan Türk girişimcileri, iki günlük Bremen ziyaretlerinde Bremen Ekonomi Ajansı (WFB) gibi Multi-Buyer’in uluslararası iş deneyimleri bulunan çözüm ortaklarıyla bir araya gelecek.

-Bremen tanıtıldı

Program kapsamında girişimcilere Bremen’i tanıtma amacıyla Bremen Havalimanı’nda bilgilendirme toplantısına katıldı. Yapılan sunumlarda Bremen Havalimanı Pazarlama Müdürü Florian Kruse, havalimanı trafiği hakkında bilgi verirken, Türk Hava Yollarınında bulunduğu alanda 15 in üstünde yerli ve uluslararası hava yolu şirketi ile büyük iş dünyasına önemli bağlantılar sağladıklarını anlattı ve Almanya’nın beşinci büyük teknoloji şehri Bremen hakkında detaylı bilgi verdi.

-Bremen’de Türk Ticaret Merkezi kurmak önceliğimizdir

Multi-Buyer’in Bremen’de kurmak istediği Türk Ticaret Merkezi projesi, proje ortağı Murat Kocaoğlu tarafından tanıtıldı. Kocaoğlu, Türk kobilerin Dünya’ya açılma üssü olarak “Turkish Trade Center” (Türk Ticaret Merkezi)’in Bremen Havalimanı yakınında inşa edilebileceğini söyledi. Türk Ticaret Merkezi binasının inşası prosedürler gereği uzun sürebileceğinden projelerine, Bremen Havalimanı yakınında girişimciler için geçici tanıtım ve pazarlama pavyonları ile başlamak istediklerinini belirtirken, “Bremen’e gelmek isteyen Türk girişimciler için geçici pavyon yerlerimiz bellidir. Merkez binamızin bitmesi 3 yıl sürebilir. Yeri konusunda ise, Bremen Havalimanı yetkilileri ile anlaşma aşamasındayız” diye bilgi verdi.

Bremen’in ünlü mimarlarından Jost Westpphal, hazırladıkları Türk Ticaret Merkezinin plan taslağını tanıtarak, 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan binanın, park alanı, pazar yeri, ticaret merkezi ve şirket bürolarının yer alacağı altı kattan oluşacağını söyledi. Türk-Alman girişimci ve danışmanların yer aldığı toplantı sonunda Multi-Buyer yetkilileri heyete, geçici pavyon ve ticaret merkezi yapılabileceği alanları gösterdi.

-Her iki ülke yararlanacak

Olumlu geçen ziyarette Multi Buyer sorumlusu Kottisch, ASKAN-DER heyetini Bremen’de görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederken, ASKAN-DER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer EROĞLU ise, Bremen’e turist değil yatırım amacıyla geldik. Her iki ülkeye yarar sağlayacağını düşündüğümüz bu projeye Türkiye ve Almanya siyasetçilerindende destek bekliyoruz” diye konuştu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

