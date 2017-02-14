TÜRK GİRİŞİMCİLER MEMNUN AYRILDI

14 Şubat, 2017

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Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan BREMEN

Türkiye’nin ihracata açılmak isteyen KOBİ’lere çeşitli danışmanlık hizmeti sunan ‘Multi-Buyer’ şirketi organizesinde Bremen’de bulunan çoğu Anadolu Sanayisini Kalkındırma ve Girişimcilik Derneği (ASKAN-DER) üyelerinden oluşan Türk girişimci heyeti temaslarını tamamladı. Ortak işbirliği konusunda Multi-Buyer’in çözüm ortakları ile görüşen Türk girişimciler, görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi.

Multi-Buyer’in düzenlediği veda yemeğinde Türk-Alman girişimciler ve akademisyenler bir araya geldi. Bremen’de yeni açılan nezih restoran Babas Anatolische Küche’de verilen yemekte ziyaretleri hakkında bilgi veren ASKAN-DER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Eroğlu, “Dolu dolu bir üç gün geçirdik. Buradaki Multi-Buyer ailesi ve Bremenli insanlara çok teşekkür ediyorum. Havası soğuk olsada insanları sıcak. İlgi ve alakadan çok memun kaldık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu verimlilik artarak devam eder” dedi. Türkiye’deki üyeleri ve yatırım yapmak isteyen firmalarla değerlendirme yapacaklarını söyleyen Eroğlu, “Edindiğimiz bilgileri onlarla paylaşacağız. Sonrada olumlu bir sürecin başlayacağını düşünüyorum” dedi. Soru üzerine Eroğlu, Türk Ticaret Merkezi proje aşaması uzun olduğunu belirterek, “Bizler, buradan kısa zamanda birer yer alıp kendi şirketlerimizin benzerini açarak Türk ve Alman ekonomisine nasıl katkıda bulunabiliriz ona bakacağız” ifadesinde bulundu.

Bremen’e Türk Ticaret Merkezi getirmek istiyoruz

Adeta bir kültür etkinliği havasında sıcak bir atmosferde geçen yemekte Multi-Buyer yetkilileri, şirket ve hedefleri konusunda şu açıklamalarda bulundu. Multi-Buyer Genel Müdürü Dr. Heiner Heseler: “Biz Bremen’e Türk Ticaret Merkezini getirmek istiyoruz. Böylece Bremen toplumunun sevdiği Türk ürünleri ve esnafları burada olacak. Yer arama aşamasındayız”.

-Avrupaya açılmak isteyen Türk firmaları için Bremen ideal.

2016 senesinin başında oluşturdukları şirketleri ile hedeflerinin Türk firmalarını Avrupa’ya getirmek olduğunu söyleyen Multi-Buyer Turkish Trade Center ortaklarından Andreas Kottisch, “Bu süreçte bir çok konferanslar ve girişimciler buluşması organize ettik. Ankara ve Bremen’de gerçekleştirdiğimiz bu 3. buluşma. Avrupa’ya açılmak isteyen Türk firmaları için Bremen, alt yapısı, uluslararası havalimanı, limanları, iyi lojistik firmaları ve uluslararası tasarlanmış ekonomisi ile bir köprübaşıdır” dedi

– ASKEN-DER’e iadeyi ziyaret

Bremen’de yaptıkları organizasyondan Ankaralı gurubun çok memnun kaldığını belirten Multi-Buyer ortaklarından Murat Kocaoğlu: “ASKEN-DER’in birikte getirdiği şirket gurubu ile güzel çalışmalar yaptık. Yaptıkları sanayi kollarını anlattılar. Bizde kendilerini, Bremen’in Kalkınma Ajansı,Kalkınma Bankası gibi çözüm ortaklarımızla tanıştırdık. Yaptığımız teklifleri değerlerdirip bize bildirecekler. Muhtemelen Ankara’da hizmet veren ASKAN-DER’e iadeyi ziyarette bulunacağız”.

– Projenin fikir babası

Türk Ticaret Merkezi’ projesinin fikir babası Bremen’de başarılı girişimcimiz Aykut Kopar, Bremen’de bir Türk pazar yerinin açılması konusunu Multi-Buyer yetkilileri ile iki yıl önce görüştüğünü belirterek, “Bremen’de bir ‘Türk Ticaret Merkezi’nin kurulması demek, Türk şirketlerinin dünyaya sıçraması demektir. Merkezin taslak planı tamamlandı. Beş katlı olacak olan binanın içinde Türk pazarıda yer alacak” diyerek, projelerinin, prosedürler bittiğinde bir an önce hayata geçirileceğini belirtti.

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