TÜRK GÜNÜ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

4 Şubat, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

BERİNGEN – Belçika Flaman Bölge Hükümeti Kültür Bakanlığı tarafından resmen tanınan Belçika Türk Dernekleri Birliği yöneticileri ve üye dernekleri için Casino Houthalen’de yeni yıl resepsiyonu düzenledi. Faslı ve Türk dernek temsilcilerinin yer aldığı resepsiyonda Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can bir konuşma yaptı. Başkan Rifat Can, Belçika Türk Dernekleri Birliği yıllar önce Beringen’de başlayan bir kıvılcımla Limburg eyaletinde yayıldık. Limburg’den Gent’e, Gent’ten Brüksel’e ve Brüksel’den sonra’da Anvers’e geçmiş olduk. Bugün Flaman bölgesinin 4 vilayetinde teşkilatlanmış durumda olup buralardan insanlarımızın sosyal, kültürel, sportif, dini, temel hak ve hürriyetler konusunda, entegrasyon konusunda birçok sahada insanlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Cenabı Allah bu konuda bizlere yardımcı oluyor ve bizde Allahın bize verdiği destekle bu hizmetleri yöneticilerimizle ve elemanlarımızla sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler bu hizmetleri sunarken tenkit edenler vardır ama takdir edenlerin sayısı da az değildir. Birliğimize üye olan dernekler sadece Türk dernekleri değil aynı zamanda Fas kökenli sivil toplum kuruluşları da mevcut olmakta. Bizde ayrımcılık yoktur, hizmet için kapımız herkese açıktır. İnşallah bu yıl ‘Türk Günü’ ve ‘Yağlı Güreş’in tanıtımı etkinliği düzenlemek için çalışmalarımız devam etmekte. Belçika Türk Dernekleri Birliği olarak katılan herkese teşekkür ediyor, Yeni yılda başarı sağlık mutluluk ve huzur diliyoruz” şeklinde konuştu

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

