TÜRK HAKEM YILIN HAKEMİ OLDU

27 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-REUTLİNGEN,PFORZHEİM

Almanya Futbol Federasyonu DFB’nin yılın Hakemler ödül töreninde, Türk Hakem Yılmaz Cebeci’de yılın Hakemi ödülüne layık görüldü. Alman Futbol Federasyonu bünyesinde profesyonel ve Amatör liglerde görev yapan 80 bin hakem arasında aday gösterilerek ilk 60 Hakem olan Yılmaz Cebeci Gümüş şeref madalyası ile ödüllendirildi. Badische Fussbalverband (BFV) aday gösterdiği Cebeci, 15 yıl futbol oynadıktan sonra antrenörlük diploması yaptı. 21 yıldır’da futbol maçları yöneten en yüksek klasman hakem lisansına sahip Cebeci, VFB Stuttgart futbol klübü lisansı ile 2 bin futbol karşılaşması yönetti. Reutlingen’de düzenlenen görkemli ödül töreninde, Cebeci’nin ödülünü Alman Futbol Federasyonu Fifa kokartlı Hakemler Knut Kircher ve Marco Fritz verdi.

Ödülüm Türk Toplumuna: Pforzheim Maulbornn yaşayan ödüllü Hakem Yılmaz Cebeci yaptığı açıklamada, kazandığı ödül nedeniyle hem kendisi ve ailesi hem de Türk toplumu adına çok mutlu olduğunu belirterek, ”Aile kariyerim için çok fedakarlık yaptı. Bu ödülün Türk toplumuna ve genç sporculara örnek olmasını umuyorum. Türk sporcuları çok yetenekli. Yeterki azim ve sebat etsinler. Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. Bir insan başarı hedefinde koşarken öncelikle yaptığı işe sadık kalmalı ve sadakatle başarısına odaklanarak azimle çalışmalıdır. Mesela Alman Bundes Liga’da Hakemlik yapan Deniz Aytekin, Bayer 04 Leverkusen’de futbol oynayan Hakan Çalhanoğlu aynı zamanda Türk Milli takımında’da oynuyor. Kendisi ile gurur duyuyoruz İnşallah böyle isimlerin devamı gelir” dedi.

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