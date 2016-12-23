TÜRK MUSİKİSİNE DOYDULAR

23 Aralık, 2016

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Ludwigshafen’deki Das Haus’ta düzenlenen Türk Sanat Müziği konserini Alman müzikseverler de takip etti

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN- Rheinland-Pfalz eyaletinin Ludwigshafen şehrinde 1999 yılında faaliyetlerine başlayan 1. Ludwigshafen Türk Musiki Cemiyeti, kuruluşunun 17. yıldönümünü, geleneksel yılsonu konseri ile kutladı. Almanların da katıldığı ve yaklaşık 400 kişinin izlediği bir konser büyük ilgi gördü. Katılımın yüksek olmasından dolayı bazı davetliler konseri, ayakta seyretmek zorunda kaldı. Das Haus adlı kültür merkezindeki konsere Türklerin yanı sıra Alman müzikseverlerin de ilgi gösterdiği gözlendi. Şef Abdulkadir Göl yönetiminde sahne alan koroya bu yıl ayrıca İstanbul’dan Kemençe sanatçısı Neva Cansın Gülses Yerden de eşlik etti.

TERÖR AMACINA ULAŞAMAYACAK

Konserin açılış konuşmasını yapan 1.Ludwigshafen Türk Musiki Cemiyeti Başkanı Arzu Kartal, Kayseri’de ve daha önceki hafta da Beşiktaş’taki terör saldırısını, ayrıca daha önceki saldırıları şiddetle kınadıklarını dile getirdi. “Terörün amacı zaten bizleri korkutmak, kardeşçe beraber yaşamamızı engellemektir. Bu yüzden bu tür kültürel aktivitelerin iptal edilmemesini ve onların amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Oysa bizim istediğimiz kardeşçe barış içinde yaşamak. Ölenlere rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu. Ardından tüm terör kurbanları için 1 dakika saygı durusunda bulunuldu. İki bölümden oluşan konserin birinci bölümünde Kürdilihicazkar makamından Koro ve solo sarkalar seslendirildi. 2. bölümde ise, Hüzzam, Nihavent ve Hicaz makamından Koro ve solo şarkılar seslendirildi. Şarkılara zaman zaman seyirciler de eşlik etti. Konser sonunda sanatçılar, ayakta alkışladı.

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