TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN KARA GÜNÜ

16 Nisan, 2017

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Erdal Altuntaş

İSTANBUL – Türk sanat müziğinin değerli sesi TRT eski sanatçısı Handan Kara, İstanbul’da kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Hamburg’da korosu olan ve 2015’den beri Alzheimer olan Kara’nın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi.

Bir süre önce Alzheimer hastalığına yakalanan Türk Sanat Müziği sanatçısı Handan Kara, 2015’de temelli dönüş yaparak Huzurevi’nde yaşamaya başlamıştı. “Handan Kara Türk Sanat Musikisi Korosou” adı altında 1998’den beri Hamburg’da kendi kurduğu korosuyla her yıl büyük bir konser veren Kara, 3 yıldır hastlağından dolayı bu konserlere katılamamıştı. Son olarak geçtiğimiz Mart ayında yapılan konsere eşi Erdoğan Sipahioğlu katılarak eşinin alzheimer hastalığının ilerlediğini söylemişti. İstanbul- Büyükçekmece’deki Ay Huzurevinde kalan Handan Kara için acı haber önceki gün geldi. Bir dönemlere damgasını vuran ve sanatının zirvesindeyken aşık olduğu adam için şöhreti bırakarak eşini ve aile kurmayı seçerek Hamburg’a yerleşen Kara’nin cenazesi Ortaköy Dereboyu Cami’nde kılınan cenaze namazından sonra Ortaköy Mezarlığında toprağa verildi. Handan Kara’nın hayat arkadaşı Erdoğan Sipahioğlu ve üç kızı taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakda zorlandılar. Hamburg’daki koro ekibinden ve sevenlerinden de cenazeye katılanlar oldu. Hamburg Galatasaraylılar Derneği yönetim kurulu Başkanı Kamuran Pelek ve bazı üyeler de cenazeye katılarak Kara’yı son yolculuğuna uğurladılar.

HANDAN KARA KİMDİR ?

İstanbul’da sanat hayatına merhaba diyen Handan Kara, bir zamanlar assolist olan ve dillerde ve gönüllerdeki bir çok nostaljik eserin ilk okuyucuları arasında yer aldı. Birçok plağı çıkan sanatçı, sesi ve güzelliğiyle 1960 ve 1970’li yıllara damgasını vurdu. O yıllarda Maksim, Beyaz Saray, Bebek gibi ünlü gazinolarda Zeki Müren, Sevim Çağlayan, Sadri Alışık, Nuri Sesigüzel, Müzeyyen Senar, Gönül Yazar ve Ajda Pekkan gibi dev isimlerle aynı sahneleri paylaştı. Türkan Şoray ve Ediz Hun’un “Sonbahar Rüzgarları” isimli sinema filminin tüm müziklerini okuyarak büyük bir çıkış yakaladı. Yıldırım Gürses’den bir çok beste okudu. Sanat hayatında başarıdan başarıya koşan Kara, şoförü olan Erdoğan Sipahioğlu’na aşık oldukdan sonra şöhreti elinin tersiyle iterek, sanat yaşamının zirvesinden uzaklaşıp, evinin zirvesinde yükselmeye başladı. Mutlu yuvasının yanısıra sanat yaşamına Hamburg’da kurduğu koroyla devam eden Kara, çok sayıda genç yeteneği keşfederek sanat dünyasına kazandırdı. Bir dönem TRT İzmir Radyosunda da çalışan Kara, üç kızı, torunları ve eşiyle Hamburg’da uzun yıllar mutlu bir hayat sürerken, yakalandığı Alzheimer hastalığı yüzünden Kasım 2015’de Türkiye’ye temelli dönüş yaptı. Kara, eşi Erdoğan Sipahioğlu ile Büyükçekmece’deki Ay Huzurevi’nde kalıyordu. 14 Nisan 2017’de yaşama gözlerini yuman Kara’nın acı haberi sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu.

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