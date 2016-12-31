TÜRK STK’LARA BİRLİK ÇAĞRISI

31 Aralık, 2016

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Almanya’nın Göppingen kentinde bir konferansta konuşan Musa Serdar Çelebi, Türk STK’larına seslenerek; “Daha güçlü olmak için, birlikte hareket edin” dedi.

BW Haber Merkezi

GÖPPINGEN- ATİB Güppingen Türk İslam Birliği’nin düzenlediği Konferansa, ATİB Kurucu Başkanı ve kısa adı UKİD olan Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı Musa Serdar Çelebi konuşmacı olarak katıldı. “Türkler, Avrupa ve Dünya konjonktürü nereye doğru gidiyor” konulu konferansa; ATİB baden-Württemberg Başkanı Davut Özyurt, ATİB baden-Württemberg Eğitim Sorumlusu Abdul Celil Akyüz, Göppingen Türk Dernekleri Birliği Başkanı Vedat Dağ, ATİB Göppingen Türk İslam Birliği Derneği Başkanı Birol Ayhan ile ATİB Çevre dernek yöneticileri, ATİB Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkan ve yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında, yüce Türk milletinin geçmiş zafer ve başarılarına değinen UKİD Başkanı Musa Serdar Çelebi, Avrupa da faaliyet yürüten Türk sivil toplumlarına da çeşitli önerilerde bulundu. Birlik olmanın ve Hedef belirlemenin önemine vurgu yapan Çelebi, Avrupa’da faaliyet yürüten dernekler sayesinde, güçlü bir Müslüman-Türk toplumunun oluştuğuna dikkat çekti. “Hedefiniz; Eşit haklar için mücadele etmek olmalı” diyen Musa Serdar Çelebi; “Bulunduğunuz toplum içerisinde eşit haklar elde edebilmek için uğraş verin. Kimliğini koruyan, milli değerlerini koruyan, örgütlü, organize bir toplum oluşturma yönünde çalışın. Bulunduğunuz toplum içerisinde, daha zengin, daha güçlü olmak için ve siyasi karar organları içerisinde yer alma yönünde gayret sarfedin. Bu amaçlarla diğer Türk sivil toplum kuruluşları ile güç birliğine gidin, birlikte hareket edin, sesinizi daha iyi duyurun ve ortak hareket ve işbirliği noktaları oluşturun” diye konuştu.

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