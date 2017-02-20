TÜRK TOPLUMUNU HAFİFE ALMAYIN

20 Şubat, 2017

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UETD Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Fatih Zingal, UETD Württemberg’in seminerde açık ve net konuştu: Kimse Avrupalı Türkleri hafife almasın. Ülkemizin geleceği için ne gerekiyorsa her zaman yaparız. Bunu EVET demekle sürdüreceğiz

Mustafa Karaman – KORNWESTHEİM

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Württemberg tarafından düzenlenen ‘Güncel Siyaset ve Avrupa Birliğinde Türk varlığının geleceği’ adlı panel Stuttgart yakınlarındaki Kornwestheim şehrinde bulunan Salamander Areal’da gerçekleştirildi. Panele UETD Genel Merkez MKYK Üyesi A. Enes Seydanlıoğlu’nun yanısıra Stuttgart’dan çok sayıda vatandaşımız katıldı. katıldılar. Panele bilhassa gençlerin ilgisinin büyük olduğu gözlendi. Tıklım tıklım dolan salon dolup taştı, birçok katılımcılar ise paneli ayakta izlemek zorunda kaldılar. Programın açılış konuşmasını UETD Württemberg Bölgesi Sekreteri Mehmet Sağanak yaptı. Sağanak, teşkilatın yapısı hakkında geniş bilgi vererek bölge yönetimini tanıttı ve teşkilatın kuruluş vizyonunu anlattı. Daha sonra kürsüye gelen UETD Genel Merkez MKYK Üyesi Enes Seydanlıoğlu ise kısa bir konuşma yaptı. Seydanlıoğlu, neden “Evet” diyeceklerine açıklık getirdirdi ve güçlü bir devlet ile güçlü bir anavatanın ancak EVET demeyle mümkün olacağını dikkat çekti.

AVRUPA’DA BÜYÜK GÜCÜZ

UETD Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Fatih Zingal ise, konuşmasına ilk defa geldiği Stuttgart’a hayran kaldığını ve Türk işletmeleriye dolu sokakların olmasının ne kadar gurur verici olduğunu söyledi. Konuşmasına ilk gelen nesil olan dedelerin ve babaların Almanya’ya ilk gelişleri ve yaşantıları hakkında tarihte geriye doğru bir yolculuk yapan Zingal, kendisinin de bir gurbetçi çocuğu olduğunu ve yaşanan zorlukları iyi bildiğini söyledi. Almanya’ya gelen ilk nesillerin ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını slayt gösterisi ile fotoğraflarını gösterdi. Eski tarihlerde ilk defa kitleler halinde, ekmek parası kazanma uğruna vatanlarını terk ederek; dili, dini, kültürü, değerleri farklı yabancı bir ülkeye çalışmaya giden o nesillerin şimdiki varisleri olduklarına dikkat çeken Zingal, onun için her genç bunun bilincinde olup kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayarak büyük umutlarla getirildikleri bu ülkede tepeden tırnağa sağlık kontrolünden geçirilmelerin düşündürücü olduğunu bu yüzden Fatih Zingal, etkili bir çağrı yaparak, son dönemde Almanya’da artan gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse Türk toplumu hakkındaki etik olmayan davranışlara karşı gücümüzü göstermek zorunda olduğunu bu yüzden de burada yaşayan Türk toplumunun Almanya’da çok büyük bir güç olduğunu belirtti. Gelecek nesillerin belli bir yerlere gelerek kendilerini ispatlamaları gerktiklerini söyleyen Fatih Zingal, bu yüzden herkese büyük görevler düştüğünü söyledi ve el birliği ile herşeyin üstünden geleceklerini belirtti. Daha sonra herkese neden ‘EVET’ denilmesi konusuna da değinen Zingal, katılımcılardan ‘EVET’ denilmesi hususunda söz aldı ve daha sonra da soru ve cevaplara geçildikten sonra program son buldu.

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