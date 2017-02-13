TÜRKÇE LOBİSİ GÜÇLENMELİ

13 Şubat, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Duisburg Merkez Camii tarafından organize edilen “Eğitim Semineri’nde konuşan T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Eğitim Ataşesi vekili Hacer Özdoğan ve Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanlığı müşaviri ve Duisburg-Essen Üniversitesi öğretim görevlisi siyaset bilimci Dr. Ahmet Ünalan, sayıları giderek düşen Türkçe öğrenimi gören Türk ve Türkiye kökenli öğrencilerin, Türk toplumu ve Türkçenin geleceği ile alakalı sorunların habercisi olduğunun altını çizdiler.

GENÇLER HEDEFSİZ

Eğitim Ataşesi vekili Hacer Özdoğan, “kısa bir süredir görevde olmama rağmen, gençler ile sohbetlerimde gördüğüm eksikliğin büyük bir oranda gençlerin hedefsiz ve Türkçelerinin yetersiz olduğu yönünde, bu beni üzüyor ” ifadelerini kullandı. Özdoğan “Araştırmalar da iki dilli yetişen çocuklar daha başarılı. Ama bu okullarda olursa geçerlidir. Bunu dünyaca ünlü araştırmacılar araştırmaları ile destekliyorlar” dedi.

Özdoğan “İki dile gerçek manada hâkim olan bireyler daha çabuk iş de bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Türkçe öğrenim görenlerin sayısı ürkütücü Ataşe Vekili Özdoğan, “Düsseldorf Başkonsolosluğu bünyesine kayıtlı Türk öğrencilerin 2016 istatistiğinde, %80′ inin Türkçe derslerini almadığını belirtti. 2006 ‘da ki oran %50 iken bu oranın düşmesinin benliği kaybetme noktasında ürkütücü olduğunu söyledi.

Katılım neden azalıyor

Katılımın azalmasının sebepleri hakkında bilgi veren Özdoğan, 1. Velilerin yetersiz talebi 2. Okullar Türkçe derslerini uygulamama yöntemleri, olarak öne çıktığını söyledi. Özdoğan, “Çocukların eğitimini istediğimizi çocuklarınıza hissettirin. Siz başarabilirsiniz prensibi ile hedef koymalarını ağlayın” dedi. Türkçe ‘ye talep artmalı, Türkçe ‘nin lobisi güçlenmeli Seminerde açıklamalarda bulunan Dr. Ahmet Ünalan “Kimlik kaybetmekte olsaydık Türkçe’ mize sarılırdık. Bu tehlike belirmeden, şu andaki sorunları ciddiye alalım, Türkçe’nin kültür edinmemiz ve kültürümüzü korumamız hususunda temel olduğunun kabulü ile Türkçe ‘ye sahip çıkalım”.Aydınlık topluluklarının dil ve kimlik hususunda daha hassas davrandıklarını belirten Dr. Ünalan, Türk toplumundan da Türkçe, Türk kültürü ve kendi tarihselliğine sahip çıkmasını beklediğini belirtti.

Türkçe ‘ye dönük daha yoğun çaba sarf etmeliyiz Ünalan KRV eyaletinde Türkiye kökenli 240 bin öğrenciden sadece 10 bin öğrencinin seçmeli yabancı dil dersi olarak Türkçe dersi aldığının altını çizdi. Dr. Ünalan ‘Türkçe ‘ye dönük çabalarımız okullardan başlayıp, eğitim müdürlükleri, eyalet bölge valilikleri ve bakanlık nezdinde devam etmelidir. Şu anda Türkçe başvuruları ve buna dönük dilekçelerin adedi oldukça az. Bu şekilde bile algı ve arz oluşturmak çok mümkün görünmüyor ‘dedi.

İSLAM DİN DERSİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Dr. Ünalan “KRV’deki İslam din derslerinin tanınması konusunda DİTİB, İslam Kültür Merkezleri , İslam Konseyi ve genelde Arapların bağlı olduğu Müslümanlar Merkez Konseyi gibi dört kurum ile müzakereler devam ediyor. Ciddi bir aşamaya da gelinmişti. Türkiye’deki olağanüstü durum ve DİTİB tartışmaları, DİTİB’in konumunu sekteye uğrattı. DİTİB bir süreliğine din dersi danışma kurulu üyeliğini askıya aldı. Diğer kurumlar ile istişareler devam edecek. Soruşturmalardan sonra umuyoruz ki DİTİB ile durumdan fazla etkilenmeden görüşmeler kaldığı yerden devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

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