TURKCELL’DEN UÇURAN KAMPANYA

11 Nisan, 2017

Yorum Yok

İSA AKSOYLU

KÖLN – REMSCHEİD – Günden güne dev adımlarla büyüyen Türkcell Europa Almanya’nın Remscheid kentinde yeni bir Türkcell bayisini daha açarak vatandaşların hizmetine sundu. Seçkin davetlilerin hazır bulunduğu açılış törenine Telekom Almanya Multibrand Genel Müdürü Philip Mertens, TURKCELL Europa Pazarlama Müdürü Zafer Karaca ve şirket yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ahmet Han Baykuş’un bayiliğini aldığı Türkcell Europe şubesi City Media King Alleestrasse 62 42853 Remscheid şubesinde faaliyet gösterecek. Turkcell Europe yeni tarifeleriyle abonelerin hem Almanya’da hem Türkiye’de her zaman online kalmalarını sağladıklarını belirten TURKCELL EUROPE Almanya Pazarlama Müdürü Zafer Karaca 1 Nisan’dan itibaren tüm Avrupa Birliği ülkelerinde Roaming ücretlerini kaldırdığını ifade etti. Karaca, Turkcell Europe’un mobil internet kullanımında sunduğu esnekliğin altını çizerek “Yeni tarife modelimizle sınırları ve sınırlamaları kaldırıyoruz. Abonelerimiz artık belirli bir internet kotasına bağlı olmadan istedikleri kadar cep telefonlarından internete girebilirler. Üstelik bu, Türkiye’ye gittiklerinde de geçerlidir. İster iş seyahatinde olsun, ister yaz tatilinde artık yerli SİM kartı alma veya tarife değişikliği yapma dönemi bitti.” sözleriyle yenilikleri değerlendirdi. Diğer yandan 1 Nisan’dan itibaren Turkcell Europe tarifeleri artık tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olacak. Aboneler, Almanya’da kullandıkları tarifeyi Türkiye aramaları haricinde birebir bu ülkelerde de kullanabilecekler. Karaca, bu iyileştirmenin özellikle kendi araçlarıyla Türkiye’ye gidecek olanlar için önemli olduğunu vurgulayarak, “Yeni Avrupa Birliği yasalarını uygulayarak, bu ülkelerde de Roaming ücretini kaldırdık. Böylece artık sıla yolunda da abonelerimiz, daha rahat bir şekilde cep telefonlarını kullanabilecekler.” diyerek sözlerini bitirdi. Yeni Turkcell Europe tarifeleri hakkında daha fazla bilgiye www.turkcell.de web sitesinden ulaşabilirsiniz ”’ dedi.

KALİTEDEN TAVİZ YOK

Türk-Alman mobil iletişim markası Turkcell Europe Prepaid tarifelerini geliştirerek, özellikle mobil internet kullanımı konusunda önemli değişikliklere imza attı. Bunlardan en önemlisi SMART paketlerine dahil olan internet hacminin artık Türkiye’de de geçerli olması. Örneğin; SMART L paketini alan aboneler ayda sadece 19,99 euro ödeyerek iki ülkede her yönü arayabilecekleri 200 dakikayı ve 1 GB hızlı internet hacmini kullanabilirler. Almanya’da bulundukları takdirde ayrıca tüm Turkcell Euro-pe abonelerini de hiç bir ek ücret ödemeden sınırsız arayabilirler. Turkcell Europe aboneleri hızlı internet paketlerini tükettiklerinde, yeni SpeedOn paketlerinden yararlanıp ek internet alabilirler. 3,- Euro karşılığında 200 MB, 5,- Euro karşılığında 500 MB veya 10,- Euro karşılığında 1 GB’lık internet paketlerden birini alıp, hız kesmeden mobil internet kullanımlarına Almanya’da en iyi D-Netz şebekesinde, Türkiye’de ise Turkcell şebekesinde devam edebilirler. Konuşma paketine ihtiyaç duymadan sadece internet paketleriyle ilgilenen aboneler için de son derece cazip teklifler sunuluyor. Almanya içinde geçerli olan 5 GB’lık Surf Flat XXL paketin fiyatı 24,99 Euro’dan 19,99 Euro’ya düşürüldü. Türkiye’de hızlı internet isteyen kullanıcılar için 30 Eylül 2017’ye kadar geçerli bir kampanya çerçevesinde 9,99 Euro’ya ‘ya 500 MB veya 19,99 Euro’ya 2 GB’lık paketler bulunmaktadır.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

