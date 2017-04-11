Türkçeye sahip çıkıyoruz!

11 Nisan, 2017

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Neumünster Belediye Meclisi’nde Alman okullarında Türkçe derslerinin kaldırılması ve Konsolosluk öğretmenleri tarafından Türkçe dersleri için kullanılan sınıflardan ücret talep edilmesi, Türk toplumunda infiale neden oldu.

Nebahat Uzun

NEUMÜNSTER/HAMBURG- Schleswig-Holstein (S-H) Eyaleti’ne bağlı Neumünster kentindeki Alman okullarında Türkçe dersleri için kullanılan sınıflardan ücret talep edilmesi ve Belediye Meclisi’nde Alman okullarında Türkçe yasağı uygulanmasının tartışılması farklı kesimlerin tepkisine neden oldu. Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak, Neumünster’de bazı okullarda Başkonsolosluk nezdinde görev yapan öğretmenlerce verilen Türkçe dersi için kullanılan dersliklerin artık ücret karşılığı tahsis edileceği yönündeki haberler üzüntü verici olduğunu söyledi. Türkiye ile Almanya arasında son olarak 2014 yılında toplanmış olan Karma Eğitim Uzmanları toplantılarında alınmış olan kararlara atıfla, S-H Eğitim Bakanlığı ve Neumünster Belediyesi nezdinde konuya ilişkin girişimde bulunduklarını ifade eden Ak, bu uygulamaya son verilmesi beklentilerini yetkililere ilettiklerini belirtti. Başkonsolos Ak, “Bazı çevrelerce Türkçe öğretmenleri ve Türkçe dersleri müfredatına ilişkin olarak sürdürülen karalama kampanyası maalesef çocuklarımızın ana dil eğitimi önüne yeni engeller çıkartılması noktasına gelmiştir. Türkçe dersleri yıllardır sorunsuz şekilde aynı müfredatla ve şeffaflık ilkesiyle verilirken şimdi derslik için ücret talep edilmesini anlamak mümkün değildir. S-H Eyaletinde çocuklarımızın Türkçe anadil eğitimi alması için bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Eyalette 7 Mayıs’ta yapılacak eyalet seçimlerinden sonra daha sağlıklı bir zeminde bu konuyu S-H makamlarıyla ele alabilmeyi ümit ediyorum” dedi.

SİYASETÇİLER TÜRKÇEMİZİ SİYASİ MALZEME YAPMASINLAR!

Neumünster Türk Toplumu Başkanı Tufan Kıroğlu, eyaletteki popülist politikalara karşı Türkçeyi sonuna kadar savunacaklarını açıkladı. Türkçenin kaldırılması talebine gerekçe olarak Alman basınında Türkiye’den gelen öğretmenlerin AKP’nin temsilcisi olduğu iddialarının gösterildiğini söyleyen Kıroğlu, “Böyle bir sav doğru olamaz. Çünkü bu öğretmenler en az kırk yıldır burada Türkçe ve Türk kültürü dersleri vermektedirler. AKP kurulalı ise 17 yıl oldu. Bugün bu konuda yapılan tartışmaları şaşkınlıkla izliyor, bu hassas konunun siyasi malzeme haline getirilmemesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Türkçenin okullarda ders olarak okutulması ve sınıf geçmeyi etkileyecek not verilmesini talep eden Kıroğlu, “Türkçe Almanya’da Almancadan sonra en yoğun konuşulan dildir. Türkçe dersi veren öğretmenlerin Almanca bilmeleri de zorunlu olmalıdır. Bunun için buradaki üniversitelerde Türkçe öğretmeni yetiştiren bölümlerin oluşturulması en pratik çözümdür” dedi.

MECLİS ÖNÜNE STANT KURUP TÜRK ÇAYI İKRAM ETTİLER

Konuyla ilgili bazı demeçlerinin çarpıtıldığını söyleyen Kıroğlu, “Son zamanlarda Alman basınında çıkan demeçlerimizde bu konuları dile getirdiğimiz için Türkçe öğretmenlerini sıkıntıya soktuğumuz iddia edildi. Türkçe öğretmen maaşlarının tabii ki Almanya devleti tarafından karşılanması gerekir, zira okula giden çocukların ana ve babaları Almanya’da çalışmakta ve vergilerini Almanya’ya ödemektedirler” şeklinde konuştu. Kıroğlu ve Türkçeye destek verenler, meclis önüne kurdukları stantta hem siyasetçilere Türkçenin önemini anlattılar, hem de Türk çayı ikram ettiler. Standa ve Türkçeye sahip çıkılmasına destek veren Neumünster Belediyesi Göçmenler Meclisi Başkanı İbrahim Ortaçer, Türkiye ile Almanya arasındaki gerilimi fırsat bilen bazı siyasetçilerin durumu kullandığını ifade ederek, “Tüm azınlıkların ana dillerinin desteklenmesi çok önemli ve gereklidir. Farklı dil ve kültürler toplum için zenginliktir” şeklinde açıklama yaptı.

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