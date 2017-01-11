Türkgücü’nde antrenör değişikliği

11 Ocak, 2017

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Halil Uygun

Belçika’nın Limburg eyaletinde resmi 2 Amatör A grubunda mücadele veren Beringen Türkgücü antrenör değişikliğine gitti. Geçtiğimiz sezon takımı play-off’larda bir üst lige çıkarmaya başaran takımın başarılı antrenörü Serkan Dağ, özel gerekçeleri nedeniyle görevinden istifa etti. Sezonun ilk yarısın çalıştıran ve sezonun ikinci yarısının başlamasını sayılı günler kala Serkan Dağ’ın görevinden istifa etmesinin ardında, takımın başına İsmail Kaya getirildi. Beringen Türkgücü’nün eski futbolcusu ve kaptanı olan İsmail Kaya, ilk antrenmanına verdi. Maç öncesi futbolcularla toplantı yapan ve beklentilerine belirten Kaya, “Sizlere olan güvencim tam. El ele vererek başarılı olacağımızı inanıyorum. Sen, ben yok hepimiz bu takımın birer parçasıyız. Disiplini elde bırakmamak lazım, takımı destek veren yöneticileri ve taraftarları üzmemek için elimizden gelen caba sarf etmeliyiz” dedi. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan İsmail Kaya’ya ise taraftarlarda tebrik eder başarılar dilediler

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