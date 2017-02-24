TÜRKİYE ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ

24 Şubat, 2017

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, Türkiye ile yıllardan beri NATO içinde müttefik olduklarını ve güvenlik konusunda her zaman birbirlerinin yanında olacaklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, bir Alman gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da miting yapmasını istemeyenlerin sayısının gittikçe arttığını iddia etmesi ve istenmeyen mitinglerin nasıl önlenebileceği şeklindeki sorusuna karşılık, şunları söyledi:

“Türkiye, Almanya’nın bir ortağı. Onlarca yıldan beri NATO içinde müttefikiz. Toplu güvenlik kapsamında her zaman birbirimiz için varız. Türkiye uzun zamandan bu yana, yıllardan beri AB üyeliği konusunda müzakereler içinde. Bunun ötesinde bu kadar sıkı ilişkilere sahip olduğumuz, belki de belirli konularda hiçbir ülke ile olmadığı kadar sıkı ilişkilere sahip olduğumuz böyle bir ülke ile, yanlış anlamaları da önlemek ve sorunları önceden ortadan kaldırmak için cumhurbaşkanından bakanlık bürokrasisine kadar her alanda ve düzeyde, kültürden sivil topluma kadar yoğun ilişkiler içinde olma ve özellikle bu kadar sıkı ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkenin cumhurbaşkanının Almanya’da memnuniyetle karşılanacağı konusunda inanıyorum ve umuyorum ki görüş birliği hakimdir.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya geleceği konusunda kendilerine resmi kanallardan henüz bir bilginin iletilmediğini ve diplomatik kurallara göre böyle bir ziyaret öncesinde hazırlıklar için yeteri kadar önceden haber verilmesi gerektiğini de ifade eden Schaefer, “Dostane kurallara ve ortaklık kurallarına uyulması ve bu tür ziyaretlerde diğer ülkelerin iç siyasi meselelerine karışılmaması gerektiği konusunda da Türk ortaklarımızın durumu aynı şekilde gördüklerine eminim. Bu elbette karşılıklıdır.” dedi.

Türkiye’de gerçekleştirilecek olan referandumun gerçekten de tarihi bir gelişme olduğunu ve bu konuda Almanya’da yaşayan ve Türk vatandaşı da olan insanların iyi bir şekilde aydınlatılmasını önemli bulduklarını belirten Schaefer, Yıldırım’ın düzenlediği mitingde de büyük sorunların yaşanmadığını söyledi.

Alman hükumetinin demokrasiye verdiği önem sebebi ile geçmişte Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’deki seçimler için başkonsolosluklarda oy kullanma imkanı sağladığını da hatırlatan Schaefer, anayasa referandumunda da oy kullanabilmeleri için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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