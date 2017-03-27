TÜRKİYE ARKANIZDA

27 Mart, 2017

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MUSTAFA KARAMAN

STUTTGART – AK Parti Elazığ eski Milletvekili Sermin Balık, Türkiye’de yurt dışındaki vatandaşların meselelerini göz ardı etmeyen bir devlet anlayışının hâkim olduğunu söyledi.Referandum öncesi seçmenlerle Stuttgart’ta buluşan Balık, burada gazetemizin sorularını da cevaplandırdı. Avrupalı Türklerin yalnız olmadıklarını, hatta devletin onlara anavatandaki vatandaşlar kadar yakın olduğunu kaydeden Balık, “Vatandaşlarımız, buralarda bizim, yani Türkiye’nin birer elçileridir. Onlar bizleri temsil ediyorlar. Bu da büyüyen bir Türkiye’nin vizyonudur” dedi. Avrupalı Türklerin asimile olmadan bulundukları ülkelere uyum sağladıklarını görmenin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Sermin Balık, “Hepinize sesleniyorum, birbirinize sımsıkı sarılın. Birbirinizin sorunları ile ilgilenin. Bana ne deyip de hiç bir zaman sırt çevirmeyin. Siz artık buralarda yalnız değilsiniz. Bizler Milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu olmak üzere sizlerin her zaman yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sorunlarınız ile bire bir ilgileneceğiz. Avrupa’daki vatandaşlarımızın örgütlü bir gücü arkalarında hissetmelerinin yegane yolu anavatan Türkiye’nin güçlü olmasıdır. Yani arkasında güçlü bir Türkiye olan vatandaşlarımız, yaşadıkları ülkelerde saygı göreceklerdir” diye konuştu. Balık, seçmenlerin referandumda güçlü bir Türkiye için en doğru kararı vereceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

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