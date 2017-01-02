TÜRKİYE GAZETESİ TEKRAR AVRUPA’DA

2 Ocak, 2017

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Türkiye Gazetesi, 1,5 yıl ayrı kaldığı Avrupa’daki soydaşlarımızla bugün tekrar buluşuyor. Hasret bitti… Bugün itibarıyla Avrupa’da tekrar yayına başlayan Türkiye Gazetesi, Türkiye’de yayınlanan gazete sayfalarına ilave olarak Almanya’daki vatandaşlarımız için özel haberlere ve yazılara yer verecek. Gazetede yer alan açıklamada; “Onların sesi olup sıkıntılarını ve taleplerini dile getireceğiz” denildi. Biz de POST Gazetesi olarak, Türkiye Gazetesi’ne Avrupa’daki yayın hayatında başarılar diliyoruz.

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