TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATMIŞTIR

16 Nisan, 2017

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Cumhur Özcan

KARLSRUHE – UETD Karlsruhe Şube Başkanı Sedat Demir, referandum sonrası yaptığı açıklamada sonucun ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu. Avrupa’da gecesini gündüzüne katarak hizmet veren arkadaşlarına teşekkür eden Demir “Bugün ülkemizde demokrasi kazanmıştır. Halk iradesini sandığa yansıtmıştır. Millet Evet demiştir. Türkiye artık parlamenter sisteme veda edip Cumhurbaşkanlığı sistemine merhaba diyecektir. Ben inanıyorum ki bu sistemle Türkiye’miz gücüne güç katacaktır. Sonuç olarak milletimiz kazandı. Almanya’daki Türkler yüzde 63’lük oranda evet dediler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Avrupalı Türkler vatanlarına olan bağlılıklarına sandığa gitme oranlarıyla da ortaya koymuşlardır. Allah’ın izni ile Türkiye’yi artık hiçbir güç durduramaz” dedi.

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