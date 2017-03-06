TÜRKİYE İÇİN EVET

6 Mart, 2017

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Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin: İçimizdeki bozgunculara fırsat vermeyelim. Referandumda Türkiye’nin geleceği için ‘evet’ diyelim.

Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin, Anayasa değişikliğiyle ilgili bir ‘Evet‘ çağrısı yaptı. Anayasa değişikliği kapsamında vatandaşların 16 Nisan tarihinde Türkiye’de, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında yurt dışında yapılacak referandumda oy kullanılacağını hatırlatan Çetin, her Türk vatandaşının hür iradesiyle sandık başına gideceğini söyledi. Sandıktan ne çıkarsa çıksın milletin kararı olacağını ifade eden Çetin, milletin iradesine herkes saygı göstermesinin bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Bu ortamı fırsat bilerek MHP içinde bozgunculuk yapmak isteyenlerin varlığına dikkat çeken Çetin, “Milliyetçi-Ülkücü hareketin düşmanları ve içimizden buldukları devşirmeler; teşkilatlarımızda boş laflar ve kuru iftiralarla fitne çıkarmaya, bozgunculuk yaymaya çalışıyorlar. Herkes hür iradesiyle sandığa gider tercihini yapar. Buna bizim müdahale etmemiz söz konusu olamaz ve mümkünde değildir. Fakat, devlet ve millet düşmanları ile, ellerinde ülkücü kanı olan katil aydınlıkçılar ile kol kola girerek MilliyetçiÜlkücü hareketin tercihini sorgulamak, teşkilat içerisinde fitne ve bozgunculuk yapmak ‘ülkücülük’ olamaz ve kabul de edilemez” dedi.

BİRLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR

Bu kendilerini kurnaz zanneden fitneci ve bozguncuları iyi tanıdıklarını ifade eden Cemal Çetin şöyle devam etti: “Büyük bir kararlılıkla söylüyoruz ki; bunlar dün olduğu gibi bugünde kazdıkları fitne çukurunda kendileri boğulacaktır. Teşkilatlarımız içinde fitne ve bozgunculara asla izin vermeyeceğiz, birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacaktır. Türk Federasyonlardan uzaklaştırılan bazı arızalı, ahlak düşkünü ve fikir sapkını şahısların ‘ülkücülük’ ve teşkilatımız adına söz söyleme hakları yoktur ve olamaz. Biz; töremize ve kurallarımıza bağlıyız, değerlerimize sahip çıkacak ve bozdurmayacağız. Türk Federasyonların mensupları bu konularda gayet deneyimli ve uyanıktır. Vatan için EVET, millet için EVET devlet için EVET, Türklüğün bekası için EVET, Türkiye için EVET diyoruz. Yeminimiz var, asla vazgeçmeyeceğiz ve kararımızdan dönmeyeceğiz.”

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