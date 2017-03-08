SUNEXPRESS’DEN KAMPANYAYA DESTEK

8 Mart, 2017

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SunExpress Türkiye ile Almanya’yı birbirine bağlıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, dünyanın en büyük turizm borsası olan ITB öncesi Almanya’daki Türk acenteleri ile bir araya geldi. SunExpress’in tarifeli seferlerle Türkiye ile Almanya arasındaki en büyük kapasiteyi arz ettiğini belirten SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen, Türkiye ile Almanya arasında tarifeli seferlerle en fazla noktaya uçan hava yolu şirketinin SunExpress olduğunu belirtti: “Türkiye’nin 13 şehrinden Avrupa’daki, ağırlıklı olarak Almanya olmak üzere, 40 şehre karşılıklı olarak direkt tarifeli uçuşlar düzenliyoruz.”

2016’nın olaylı ve zor geçen bir yıl olduğunu, ama turizmdeki zor şartlara rağmen SunExpress’in istikrarlı bir şekilde uçuşlarına devam ettiğini belirten Özen, “Biz, Türk turizminin önemli bir ortağıyız. Akdeniz ve Ege bölgelerine tarifeli ve direkt seferlerle en fazla turist taşıyan hava yoluyuz. 2016’da batı Avrupa’dan gelen her beş turistten birini Türkiye’ye biz getirdik. Rakiplerimizin hemen hemen hepsi Avrupa’dan Türkiye’ye olan kapasitelerini azalttılar. Ama biz azaltmadık ve azaltmayı da düşünmüyoruz. 2017 yaz sezonunda önceki yıla oranlar Türkiye’ye olan uçuşlarımızda yüzde 26 kapasite artışı gerçekleştirdik. 2017’den umutluyuz. Zira rakip ülkelerin kapasiteleri hem doldu hem de fiyatlar çok yüksek. Hem yüksek kalite hem de düşük fiyat avantajı sunan Türkiye’nin son dakika satışlarının artacağını düşünüyoruz” dedi.

Hepimiz bu kampanyayı desteklemeliyiz

Almanya’daki bütün seyahat acentelerine seslenen Özen, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘aileni de al, gel’ kampanyasını tamamen destekliyoruz. Aile, dost ziyareti ve ya tatillerinin memleketlerinde geçirmek isteyenler için Türkiye’ye bir köprü durumdayız. Avrupa’daki Türklerin tatillerini Türkiye’de geçirmeleri hem sektör için hem de Türk turizmi için oldukça önemli olduğuna inanıyorum. burada da iş sizlere ve bize düşüyoruz; bizler Türkiye turizmini bu anlamda el ele verip biraz da olsa canlandırma gücüne sahibiz” dedi.

SunExpress olarak biz sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olduklarını belirten Özen, bütün bu değişim ve gelişimin müşteri odaklı değişimler olduğunu belirtti: “Sizlere daha iyi hizmet vermek için ve sizlerin de müşterilerinize daha iyi hizmet vermesi için daha kolay, müşteri odaklı bir rezervasyon sistemine geçiyoruz, Önümüzdeki hafta bu değişim tamamlanmış olacak. Bunun yanı sıra şimdilik yalnızca SunExpress Almanya uçaklarında, yani XG uçuş kodu olan uçaklarımızda yeni uçak içi eğlence sistemimizi kurduk. Artık herkesten bağımsız olarak yolcularımız, kendi akıllı telefonlarını, tabletlerini kullanarak ister film izleyecek, ister gazete okuyacaklar. Bu sistemimiz inşallah yakında bütün SunExpress uçuşlarında hayata geçecek.”

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