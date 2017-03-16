TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK

16 Mart, 2017

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MEHMET GÜZEL

STUTTGART- AK Parti MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu, referandum çalışması için Almanya’nın Stuttgart şehrine geldi. Başkonsolos Ahmet Akıntı tarafından karşılanan Köseoğlu, Avrupalı Türklere neden evet demeleri konusunda bilgi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Köseoğlu, “Amacımız bu çalışmalarla yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin, vatandaşlarımızın oy kullanma oranını artırmaktır. Vatandaşlık bilinciyle onların da oy kullanmalarını desteklemektir. 16 Nisan’daki referandum sonrası hedeflediğimiz bu dönüşüm ülkemizin bekası için önemlidir. Yapılacak olan Anayasa değişikliğiyle ilgili onlara detaylı bilgi vermek ve referandumda bilinçli oy kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlık sorumluluğu anlamında onların da bu konuda katkılarını almak anlamında çalışmalarımız olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma işlemlerini kolaylaştırmak için bazı çalışmalar zaten yapmıştık. İki güçlü ülkenin ortak paydası olan vatandaşlarımızla buluşmak ve onlara yapılacak olan referandumun önemini anlatmak istiyoruz. Sadece Almanya’da 3,5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın hem Türkiye’de hem de Almanya’da rahat ve mutlu yaşayabilmelerinin önünü açmak adına çalışmalarımızın dün olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Avrupalı Türklere mutlaka sandığa gidip ve Evet oyu kallanmalıdır. Çünkü bu yeni sistemle Türkiye resmen şaha kalkacak” şeklinde konuştu.

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