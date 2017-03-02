TÜRKİYE’DE HESABI OLAN…

2 Mart, 2017

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ANKARA- Türkiye’deki bankalarda hesabı olan Avrupalı Türkler dikkat. Eğer bankalarda on yıldan uzun bir süredir işlem yapmıyorsanız acele etmeniz gerekiyor. Zira, 15 Haziran 2017 yılına kadar işlem yapmazsanız bankalarda unuttuğunuz paranızı kaybetmiş olacaksınız.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor. Bankalar bu çerçevede zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımlıyor.

Fon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirim yapılan 528 bin 876 hesap bulunuyor. Bu hesapların 437 bin 317’sini mevduat, 4 bin 751’ini katılım fonu hesapları, 86 bin 808’ini de alacaklar oluşturuyor.

Bankalarda 115 milyon lira unutuldu

Bu yıl bankalarda unutulan mevduat, katılım fonu ve alacaklara ilişkin muhtelif döviz cinsinden hesapların Türk lirası karşılığı yaklaşık 115 milyon lira olarak hesaplandı. Bu sene ön bildirimi yapılan hesaplar içerisinde bakiyesi en yüksek hesap 284 bin dolar iken, en düşük meblağın 1 liranın altında olduğu belirlendi. Türkiye’deki bankalarda unuttuğunuz bir hesabınızın olup olmadığını öğrenmek için, 15 Haziran 2017 yılına kadar www.zamanasimi.org adresine girebilirsiniz.

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