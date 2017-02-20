Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı dalışını yaptı

20 Şubat, 2017

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Dünyanın yedinci, Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı 1 Nisan’da Antalya’da hizmete giriyor. Denizaltının ilk misafirleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, 2 kız çocuğu ve basın mensupları oldu.

20 metre uzunluğunda, 4 metre eninde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 106 ton ağırlığındaki denizaltı, Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı olma özelliğini taşıyor. NEMO ismi verilen denizaltı, 2015 yılında İspanya’dan getirilerek bütün izinleri alındı. 46 kişilik NEMO, 1 Nisan itibariyle Antalya Sıçan Adası yakınlarında dalışlara başlayacak. 110 metreye kadar batabilen denizaltı, 70-80 metre aralıklarında hizmet verecek. 1 Nisan’da Antalya’da hizmete girmeye hazırlanan denizaltının ilk misafirleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, 2 kız çocuğu ve basın mensupları oldu.

IHS ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 2,5 ay önce. Sezonun gelmesini bekliyoruz. Açılış tarihini nisan ayının 1’i diye planlıyoruz. O gün yaklaştığında hava şartlarına da bağlı olarak bir gün önce veya bir gün sonra olabilir. Şu anda sayın valimiz için özel bir dalış hazırlığı yaptık, onun için buradayız. Haftanın her günü hava şartlarına bakarak müsait olduğu her gün minimum 6 ile 9 arası dalış yapılacak” dedi.

“70 BİN TURİST AĞIRLAMAYI PLANLIYORUZ”

Yılda toplam 70 bin turist ağırlamayı planladıklarını dile getiren Yavuzyiğit, “Nisan 1 dediğimiz gibi başlayacak. Ekim ayı sonu ya da kasım ayı ortasına kadar devam edecek. Normal sezonumuz Şubat 15’te başlayacak. Bir turun tamamı 1 saat 15 dakika olacak. 110 metreye kadar dalabilen 6 farklı önlemle SAT’a çıkabilen, denizin altında gayet rahat bir şekilde kalabilen dışarıdan destek almadan seyredebilen bir denizaltı. Ücreti ise bir uçak bileti fiyatı gibi değerlendirebiliriz. Aşağı yukarı 200 TL civarında olacak. Bunun maliyetlerini henüz bilmiyoruz, yıl sonu bütçesinden sonra belli olacak” şeklinde konuştu.

VALİ KARALOĞLU: “TURİZMDE DENİZİN ÜSTÜNÜ DE ALTINI DA KULLANIYORUZ”

Turizmde denizin üstünü de altını da kullandıklarını ifade eden Vali Münir Karaloğlu ise, “Sahilleri, plajları kullanıyoruz. Denizaltımızla beraber suyun altını da kullanma noktasında ciddi bir avantaj sağlayacağız. Bu ve benzeri aktivitelerin artmasını umuyoruz ve destekliyoruz. Bir işletmemiz bunu yurt dışından satın almış ve Türk turizminin emrine inşa etmiş. Bu sezonla beraber insanlar artık sadece denizin üstüne değil, altına da gelme şansları olacak. Antalya’da son bir yıldır su altı sporları ile ilgili ciddi bir gayret var. Bu da onun bir parçası olarak düşünülebilir. Antalya’da daha su sporları ile ilgili yapacak çok işimiz var. Hem suyun üstünde hem altında işletmeci firmayı kutluyorum. Akıllıca bir iş yapmışlar, inşallah bu sene 2017 turizm sezonunda bir farklılık oluşturarak Antalya’da son derece rahat, denizin üstünden daha rahatmış altında olmak” dedi.

Adem Akalan – Harun Erdoğdu

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