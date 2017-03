TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KİMSE KESEMEZ

8 Mart, 2017

YÜKSEL ÜRET

NÜRNBERG- Eski Enerji Bakanı ve AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg’in davetlisi olarak geldiği Nürnberg’de, konuşacağı ilan edilen ilk salonunun toplantıya iki saat kala iptal edilmesi ile, başka bir salonda konuşmasını gerçekleştirdi.

Program Kur’an okunması ve istiklal marşı ile başladı. Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg Başkanı Semra Aydın, selamlama konuşması yaptı. Aydın’ın ardından konuşan Taner Yıldız, “Türkiye’de ve bütün ülkelerde siyasi istikrarı oluşturmak mecburiyetinde olanlar iktidar partileridir. Ama onu korumaya borçlu olanlar akademisyenlerdir, sivil toplum örgütleridir, sanayicilerdir, basın mensuplarıdır. Dolayısıyla, toplumun her kademesinde görev yapan ve toplumun her katmanında bulunan ve ülkesini seven 80 milyonun kendisidir. Bir 15 Temmuz hadisesi yaşandı. Sıra dışı bir olaydı. Beraber yemek yediğimiz, beraber çay kahve içtiğimiz insanların size ihanet etmesi bizim kitabımızda yoktur. Bu sıradan bir olay mıdır, sıradan bir olay değildir. 12 Eylül’de hatırlayalım, 28 Şubatlar, 27 Nisanlar her birisi bu ülkeyi 10’ar 20’şer yıl geriye götürmek içindi” dedi.

