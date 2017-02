TÜRKİYE’YE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER

13 Şubat, 2017

Yorum Yok

Bakan Yardımcısı Ceylan: “Çok şükür Türkiye olarak 22’inci kez katılıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz”

FRANKFURT – Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Almanya’nın Frankfurt kentindeki Ambiente Fuarı’nın alanında en önemlisi olduğunu vurgulayarak, “Çok şükür Türkiye olarak 22’inci kez katılıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz.” dedi.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası mobilya, dekorasyon, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı “Ambiente 2017″de Türkiye milli katılımı onuruna yemek verdi.

Burada bir konuşma yapan Ceylan, Ambiente’nin alanındaki en büyük fuar olduğunu belirterek, “Çok şükür Türkiye olarak 22’inci kez katılıyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Fuara Türkiye’nin güçlü bir şekilde katıldığına dikkati çeken Ceylan, “Verilen bilgilere göre, İMMİB bünyesindeki firmalarımız Türkiye’deki ihracatın yaklaşık yüzde 30’unu karşılıyor. Sizlere teşekkür ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen bu başarıyı gösteriyorsunuz. Sizler ülkemizin akıncılarısınız. Sizleri ne kadar tebrik etsek azdır.” ifadelerini kullandı.

Ceylan, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere terör ve ekonomik saldırılarla Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışmaktalar ama başaramayacaklar. Sizlerle birlikte devlet, millet el ele vererek özel sektörüyle, kamusuyla inşallah başarıdan başarıya koşacağız. Elbette sıkıntılarımız var ama devlet olarak da hükümet olarak da özel sektörün önünü açmak gayreti içindeyiz.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kentsel dönüşüme önem verdiklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Ceylan, şöyle devam etti:

“Çok ciddi çalışmalarımız var. Hedefimiz yılda yaklaşık 500 bin konutu yenilemektir, dönüşüme sokmaktır. Bu demektir ki inşaat sektörü hızlanacak. Kentsel dönüşümlerle yapı stokumuz yenilenecek. Buradan nereye gelmek istiyorum. Sizin sektörünüze de katma değer sağlayacak bir şeyi ifade ediyorum. Yılda 500 bin konut demek, mutfak gereçleri ev gereçleri sektörünü canlandıracak bir çalışma faaliyet demektir. Bu açıdan yaptığımız faaliyetler sizin sektörünüze de dokunacak ve inanıyorum ki pazar açısından da önemli fırsatlar oluşturacaktır.”

Türk firmaları dünyanın her yerinde mağazalar açmalı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ise Türk firmalarının her yıl olduğunu gibi fuarda güçlü şekilde katılım sağladığını söyledi. Türk ticaret merkezlerinin dünyanın her yerinde açılmaya devam ettiğini anımsatan Öztiryaki, Türk firmalarının buralarda muhakkak yerlerini alması gerektiğini dile getirdi. Öztiryaki, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türk malı ürünlere rahat ulaşabilmesi için Türk firmalarına buralarda mağazalaşma çağrısında bulunarak, şunları söyledi: “Bugün birkaç gazeteci arkadaşla şunu konuştuk. Burada yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor. Dörder kişiden olsa 500-600 bin aile eder. Her bir aile potansiyel müşteri. Buradaki Türk vatandaşlarının Türk malını tercih etmelerini sağlamak için bir çağrıda bulunduk ancak onların da sordukları bir soru vardı. Dediler ki ‘Türk malını biz nerede bulacağız?’. Türkiye’den ithal edilen malın düzgün ortamlarda sergilenmesi konusunda talepleri var. Sizlerden ricam markalarınızı dünyanın her yerinde ve Almanya’da desteklerden istifade ederek mağazalaşmanız.”

“Her geçen yıl fuara güçlü şekilde katılım sağlıyoruz”

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz ise Türkiye’nin fuara 72’si milli ve geri kalanı da bireysel olmak üzere 140 firmayla katılım sağladığını dile getirdi. Mertöz, Türkiye’nin fuardaki güçlü ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bizim rakiplerimiz artık ‘Türkler fuarda ne yapmış acaba’ diyerek geliyorlar. Eğilerek büzülerek gelmiyoruz bu fuarlara. Firmalarımız farklı tasarım ürünleri var. Biz de her geçen yıl fuara güçlü şekilde katılım sağlayarak yolumuza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Rekor katılım sağladık”

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz de Türkiye’nin bu yılki fuarda rekor katılımla yer aldığını belirterek, “Bu sayı 160 da olabilirdi ancak firmalarımıza yeterince yer verilmediği için 140’ta kaldık.” dedi.

Türkiye’nin dünya mutfak ihracatından aldığı pay açısından dünyada 6’ıncı sırada yer aldığını dile getiren Akyüz, “En önemli hedeflerimiz arasında ihracatımızı artırarak daha güçlü konuma gelmek var. Türkiye ticaret merkezleri adı altında çeşitli ülkelerde faaliyetlere başladık. Bunlardan biri ABD, diğerleri Dubai ve Irak. Ve peş peşe diğer ülkelerde de olacak.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook