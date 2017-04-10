10 Nisan, 2017

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Zypries, “100 binden fazla Türk girişimci Almanya’da 50’den fazla farklı endüstride 500 binden fazla çalışanı istihdam ediyor. Onlar ekonomimizin önemli bir parçasıdır.” dedi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries, Türk girişimcilerin Alman ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “100 binden fazla Türk girişimci Almanya’da 50’den fazla farklı endüstride 500 binden fazla çalışanı istihdam ediyor. Onlar ekonomimizin önemli bir parçasıdır.” ifadesini kullandı.

Bakan Zypries, bugün Berlin’de Türkiye kökenli orta ölçekli şirketlerin canlı tutulmasına yönelik gerçekleştirilecek bir panel öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, Türk girişimcilerin Almanya’nın ekonomik büyümesine sağladıkları katkının farkında olduklarını dile getirdi.

“Türkiye kökenli girişimciler bir başarı hikayesidir”

Almanya’daki Türkiye kökenli girişimcilerin, Türkiye’den gelen göçle ilgili bir başarı hikayesi olduğunu dile getiren Zypries, “Yenilikçi “start-up”ları, zanaat ve hizmet sektörlerindeki başarılı şirketleri, onları entegrasyon için bir model yapıyor. 100 binden fazla Türk girişimci Almanya’da 50’den fazla farklı endüstride 500 binden fazla çalışanı istihdam ediyor. Onlar ekonomimizin önemli bir parçasıdır. Buna işaret etmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Yakın Türk-Alman dostluğunu ve ekonomik ilişkileri korumayı istediklerini aktaran Zypries, bunun için Türkiye’de özellikle hukuki durumun önemli olduğunu çünkü devlette keyfi davranışın yatırım için zehir anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

“Almanya’daki Türk girişimciler 50 milyar avro katkı sağlıyor”

Öte yandan bakanlık açıklamasında, Türkiye kökenli şirketlerin ülkedeki mültecilerin meslek eğitimi almaları ve istihdam edilmesinde ortalamanın üzerinde özveri gösterdiği ifade edilerek, söz konusu şirketlerin başarı konseptinin çoğu zaman iki farklı kültüre gösterdikleri anlayış olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ATİAD) rakamlarına göre Almanya’daki Türk girişimcilerin Almanya’nın gayri safi milli hasılasına yaklaşık 50 milyar avro katkıda bulunduğu bildirildi.

Söz konusu panele Bakan Zypries’in yanı sıra Türkiye kökenli girişimciler de katılacak.

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