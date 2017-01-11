TÜRKLERE ÇİN İŞKENCESİ

11 Ocak, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Tabela ve Reklam sektöründe 2001’den beri “As Reklame” adıyla hizmet veren Oğuz Kalpakçı, Çin vizesi alamadığı için ticari mağduriyet yaşadığını belirtti. Tabelâcılık ve reklam sektörünün yanısıra 2 yıl önce LED lamba sistemlerini de satmaya başlayan Kalpakçı “Tüm ürünlerimizi Çin’in fuar bölgesi olan Guanzhau’dan alıyordum. Senede 3-4 kere Çin’e giderek sürekli değişen ve gelişen teknolojileri Hamburg’a getiriyordum. Ve bunun için çalıştığımız firmalardan davet mektubunun gelmesi yeterliydi. Fakat müracat etmemize rağmen 6 aydan beri Türk vatandaşı olduğum için vize alamıyorum. Alman vatandaşı olan Türk kökenli arkadaşlarıma da ilk başta zorluk çıkarmışlardı ama şimdi onlara vize verildi. Türk vatandaşlarına verilmiyor. Bunun için de büyük mağduriyet yaşıyorum” dedi. LED sistemlerini mutlaka kendisinin görerek alması gerektiğini söyleyen işadamı “Bizim işde malı görerek sipariş vermek lazım. Telefonda sipariş yaptığımız zaman yanlış ürün gönderiyorlar veya dolandırıyorlar. Çin’e gidemediğim için de ürün alamıyorum. Büyük bir maddi zarara uğradım. Vizeyi neden vermediklerini de bildirmiyorlar. Türk yetkililerin bu konuyu acilen çözmesini istiyorum” diye konuştu.

Türk vatandaşlarına Çin vizesi verilmemesi Türkiye ile Çin arasındaki siyasi bağlantılardan kaynaklandığı belirtilirken, özellikle 1-2 yıldır Çin’in Uygur Türklerine yaptığı baskı ve zulümleri protesto eden Türklerin de bu kararın alınmasında etkili olduğu öğrenildi. Türkiye’de Çin hükümetini hedef alan gösterilerin yapıldığına ve Çinli turistlerin saldırıya uğradığı ve rahatsız edildiğine dikkat çeken Çinli yetkililer, kendi vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı yapmışlardı. Bu kapsamda Pekin yönetimi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çin Vizesi başvurularını zorlaştırmıştı. Böylece şahsi turistik vize başvuruları kaldırılırken, ticari vize için de Çin’in resmi kurumlarına ait “Belediye Davetiyesi” zorunluluğu getirilmişti. Daha önce firmalar tarafından yapılan davet geçersiz hale getirilerek Türk vatandaşlarının ticari başvurularında Çin’in resmi devlet kuruluşlarının vereceği davet mektubu talep edilmeye başlanmıştı. Bu yeni uygulma çok sayıda işverenimizi de zor durumda bırakıyor.

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