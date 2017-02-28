Türkleri siyasete taşıyın

28 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman

ÖHRİNGEN- Öhringen Türk Alman Toplumu (DTGÖ) derneğini yeni yönetimini seçti. Olağan genel kurulda Menderes Selçuk başkan, Halil Karakılıç de 2. başkan seçildi. Seyfi Denk, Ali Selçuk, Serap Aslanhan, Ayşe Yılmaz ve Süleyman Damer’in yönetim kurulu üyesi olarak belirlendiği seçimde, Raşit Menderes ile Songül Akgül denetleme kurulu üyeliğine getirildi. Dernek Türk kültürünü yaşatmak, Türk ve Almanlar arasında köprü oluşturmak, ve farklı kültürler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 5 yıl önce kurulmuştu. Baden-Württemberg Türk Toplumu’na (TGBW) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren dernek, Öhringen Belediyesi tarafından da destekleniyor. Almanya’da ırkçılığın artışına dikkat çeken TGBW Başkanı Gökay Sofuoğlu, “2017 Almanya’da seçim yılı olacak. Mutlaka sandığa gidin ve siyasette Türk kökenlilerin sayısının artırın” çağrısı yaptı.

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