TÜRKLERİN OKUL BAŞARISI ARTIYOR

11 Nisan, 2017

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Almanya’da Türk Çocuklarının Okul Başarısı Yükseliyor

Muzaffer Çetin-

FREİBURG- HASLACH – T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliğince başlatılan “Haydi, Türkçe Konuş Benimle!” adlı dil, kültür, eğitim, kampanyası çerçevesinde 2 adet okul destek kursu- nachhilfe yüzlerce çocuk ve vatandaşın mutluluk ve heyecan dolu katılımıyla açıldı. Freiburg ve Haslach kentlerinde vatandaş ve soydaş çocuklarına ücretsiz hizmet vermek için açılan okul destek kursu – nachhilfe ile eyalet genelinde 7 adet etüt merkezi açmış olduklarını kaydeden Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, “Eğitimdeki başarımız önceki kuşaklara göre biraz daha düzelmiş olsa da Türk çocukları Almanya eğitim sistemleri içinde yerliler ve diğer göçmen gruplarına göre daha geri bir seviyededirler. Bu nedenle Ataşelik olarak Türk çocuklarının anadil eğitimlerini verme görevi yanı sıra Alman okullarındaki ders başarılarını yükseltmek içinde etüt merkezleri açmaya ve yeni projelerle Türk çocuklarının nitelikli eğitim fırsatlarından yararlanmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

7 ADET ETÜT MERKEZİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ:

Freiburg TOAB’nin verdiği kahvaltılı açılış programında Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Freiburg Belediye Baskani Ulrich Kirpach, Ataşelik Genel Koordinatörü Emir Aydın Narin, Ataşelik Freiburg Bölge Başkanı Kamil Kasım, Freiburg bölgesi öğretmenleri, veliler, çocuklar, Türk sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. İki ayrı kentteki Etüt Merkezleri açılış törenlerine sevinç ve heyecan içerisinde katılan yüzlerce vatandaş ve soydaşlara en mühim vazifelerinin çocuklarının eğitimine titizlikle önem vermeleri tavsiyesini yineleyen Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Freiburg Türk Okul Aile Birliği (TOAB) Başkanı Zeynep Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri ile Haslach TOAB Başkanı Fatma Tunca ve yönetim kurulu üyelerine bu hayırlı hizmetin organizasyonunda gösterdikleri çaba ve fedakarlıklar için teşekkür etti.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN!

Açılışlarda yaptığı konuşmasında, “Almanya’da uygulanan ve göçmenlerin eğitim durumunu iyileştirici politikalara Türk çocuklarının diğer yabancı çocuklara göre daha az dahil olduklarını ve bu durumu değiştirmenin Türk toplumunun elinde olan elzem bir durum olduğunu kaydeden Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, vatandaş ve soydaşlar ile öğrencilerin sorun ve isteklerini tek tek dinlediği açılış törenlerinde önemle şu hususları vurguladı; Maalesef Türk çocuklarının çok düşük seviyelerde eğitim düzeyine sahip olmaları ve yüksek oranlarda okul terki yaşamaları Almanya’daki iş piyasasının oranından daha az istifade etmelerine ve yine meslekler için giderek artan rekabet ortamına girmekte zorlanmalarına ve entegrasyon süreçlerinde sorun yaşamalarına neden olmaktadır. En çok odaklanmamız gereken sorun çocuklarımızın eğitim meselesi olmalıdır. Türk toplumunun Almanya’da eğitime devam etme, mesleki eğitime geçebilme ve iş piyasasına dahil olma sorunları ana meselemiz haline gelmiştir. Bunun da çözümü ailelerimizin eğitime bütçe ayırmaları ve Almanya’daki en kaliteli eğitim olanaklarından istifade etmeleri ile mümkündür. Biz Ataşelik olarak gerek rehberlik anlamında gerekse yürüttüğümüz onlarca eğitim faaliyetleri ile ve bu güne kadar açtığımız 7 adet Etüt Merkezi maharetiyle bu en mühim sorunun çözümüne odaklanmış bulunuyoruz.

AİLELERİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİDİR!

Alman eğitim sistemi çok disiplinli, nitelikli ve eleyici bir sistemdir. Türk çocuk ve gençlerinin Almanya’da eğitimde başarılı olabilmeleri için derslere tam katılım göstermeleri, ödevlerini muhakkak surette yapmaları, ders tekrarı imkanları yaratmaları ve özellikle ailelerinin maddi – manevi olarak çocuklarının eğitimini önemsemeleri ve özen göstermeleri gerekmektedir. Açtığımız okul destek kursları ile bu eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Türk çocuklarının okullarda başarılı ve uyumlu olmalarını hedefliyoruz. Aksi halde Türk toplumu Almanya’nın sunduğu fırsat ve imkân eşitliğinden yeterince faydalanamamaya devam edecektir. Kısmen eleyici ve tek kültürlü yapıya sahip olan Alman eğitim sisteminde Türk çocuklarının başarılı olmaları için öncelikle Almanca dil yeterliğini artırmaları, anne – babaların eğitim ve okul konusunda çok ilgili ve yeterli bilgiye sahip olmaları, çocuklarını yüksek seviyeli okullara odaklandırmaları ve eğitime para harcamaları gerekmektedir. Aksi halde Türk toplumu Almanya’ya entegrasyon konusunda en zor uyum sağlayan göçmen grubu olmaya ve Almanya’nın zenginlik ve fırsatlarından çokça mahrum kalan bir kesim olmaya devam edecektir. Diğer mühim bir sorunumuz ise pek çok Türk çocuğunun diploma dahi alamadan okul terki yapması meselesidir. Mesleki eğitim konusunda da Türk çocukları yüksek başarı elde edememekte, düşük çıraklık pozisyonlarına mahkûm hale gelmektedir. Ana dilini yeterince öğrenemeyen Türk çocukları Almancaya da yeterince hâkim olamamaktadır. Bu itibarla Almanya’daki iki dilli eğitim uygulamalarının artırılmasında ve nitelikleştirilmesinde büyük faydalar söz konusudur dedi.

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