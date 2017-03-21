TÜRKSPOR EVİNDE ŞEN

21 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Württemberg Futbol Federasyonu (WFV) Bezirksliga Stuttgart bölgesinde mücadele eden temsilcimiz Türkspor Stuttgart, başarılı çıkışını sürdürüyor. Türkspor Stuttgart, galibiyet serisini bu hafta da SpVgg 1887 Möhringen’e karşı sürdürdü. Bu hafta evinde SpVgg 1887 Möhringen’i konuk eden ekibimiz, güçlü rakibi karşısında ilk yarı oldukça zorlandı. Neckarpark Stuttgart Stadında oynanan karşılaşmada bir türlü rakip defansını aşamayan temsilcimiz böylelikle ilk yarıyı 0:0 golsüz kapattı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte oldukça galibiyete istekli olan Türkspor Stuttgart rakibini adeta ataklarıyla boğdu. İkinci yarı daha derli toplu oynayan Türkspor Stuttgart Antrenörü Kerem Arslan ve yardımcısı Hasan Şener’in 60. Dakikada Alexandros Konstantinidis’in yerine Alperen Gürer’i aldı. Bu değişiklikle 3 dakika sonra beklediği golü 63. dakikada Savaş Kara ile buldu ve durumu 1:0’a taşıdı. Daha sonra oyuna giren Alperen Gürer 84. dakikada durumu 2:0 yaptı. Rakip takım ise bitime saniyeler kala perdeyi kapatan golü kaydetti ve durumu 2-1 yapmasına rağmen yenilgiden kurtulamadı. Bu gollede kalmayan ekibimiz rakibe hiç fırsat vermedi ve maçta başka gol olmayınca temsilcimiz rakibine evinden puan vermeden gönderme başarısını gösterdi. Lidere böylelikle bir adım daha yaklaştı ve ensesinde olduğunu gösterdi. Sezonun ilk yarısında da deplasmanda rakibini 4:0 gibi net bir skorla temsilcimiz malup etmişti. Temsilcimiz Alman rakibi karşısına Kale’de Burak Demirel, Kaptan Domenico D’Andrea, Mustafa Yeşildağlar, Nicolaos Vassiliou, Nevzat Dursun, Behar Hasanaj, Kürşat Göktaş, Talha Kavak, Ömer Karataş, AlexandrosKonstandinidis ve Savaş Kara ilk onbiriyle sahaya çıkan ekibimizin yedek kulübesinde ise İlyas Yılmaz, Nektarios Malamidis, Onur Yıldız, Alperen Gürer, Ali Çetin, Feriz Meha ve Burhan Değirmenci yer aldılar. Öte yandan Kreisliga B3 Stuttgart’ta mücadele eden ikinci takımları ise Alman takımı SpVgg 1887 Möhringen 2’yi 7:2’lik net bir skorla malup etmeyi bildi.

Bezirgsliga Stuttgart 20. Hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y Av. P

1. NAFİ Stuttgart 20 16 1 3 76 :25 51 49

2. Türkspor Stuttgart 20 16 1 3 57 :26 31 49

3. SV Bonlanden 20 14 4 2 24 :33 19 46

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