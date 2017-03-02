TÜRKÜ BABA’DAN MUHTEŞEM KONSER

2 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

FELLBACH- Türk Halk Müziği’nin duayen sanatçılarından Musa Eroğlu, Fellbach Türk İşçileri Cemiyeti tarafından düzenlenen konserde sahne aldı. Stuttgart yakınlarında bulunan Fellbach şehrinde bulunan Schwabenlandhalle’deki konsere yaklaşık bin 500 kişi katılırken konseri izleyenler arasında T.C. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ayşe Günaydın, Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, Almanya Uyum Bakanları Genel Koordinatörü Fatih Ekinci, Württemberg Türk Okul Aile Birlikleri Federasyon Başkanı Burhan Uzun, Hessen-Frankfurt Karadenizliler Derneği Başkanı Sedat Travacı, B.W. Karadenizliler Derneği Başkanı Tufan Akcay, Kültürlerarası Danışman ve TGBW Üyesi Aysel Özdemir de yer aldı. Tam 22 yıldan bu yana akustik klasik gitarda Ahmet Özgül’ün eşlik ettiği Musa Eroğlu konserinden önce, büyük bir bölümünü Türk öğretmenlerin oluşturduğu Gökhan Duman yönetimindeki Stuttgart Yaren Türk Halk Müziği Korosu ve Burak Özyılmaz yönetimindeki Türk Halk Dansları Topluluğu BEM sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılar ile göz kamaştıran Yaren Korosuna katılımcılar da eşlik ettiği gözlendi. Yaren Korosu muhteşem bir geceye imza attı. Öte yanda Türk Halk Dansları Topluluğu ‘BEM’de Türkiye’nin birçok yörelerinden oluşan unutulmaz bir gösteri sundu. Fellbach Türk İşçileri Cemiyeti Başkanı Hüseyin Babuşçu’nun girişimleriyle gerçekleştirilen Musa Eroğlu ile ulu bir çınarın gölgesinde gelin yaren olalım konserinin sunuculuğunu öğretmen Ayşegül Bener üstlendi. Devlet Sanatçısı unvanı da bulunan 77 yaşındaki Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu, verdiği konser ile izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Musa Eroğlu’na Stuttgart Yaren Korosu da eşlik etti. Eroğlu, ‘Acem Kızı’ ve ‘Ağlama’ gibi birçok türküleri olmak üzere birbirinden güzel parçaları seslendirirken verdiği konsere vatandaşlar zaman zaman Eroğlu’na eşlik ettiler. Stuttgart Yaren Türk Halk Müziği Korosu konser bitiminde ayakta alkışlandı. Konser sonunda Fellbach Türk İşçileri Cemiyeti Başkanı Hüseyin Babuşçu sahneye gelerek bu günde kendilerini yanlız bırakmayanlara teşekkür etti.

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