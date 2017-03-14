ÜÇ HİLALE’E YASAK KALKTI

14 Mart, 2017

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Yüksel Üret

FÜRTH- Almanya’nın Fürth Belediyesi Berlin Mehter Takımı’nın taşıdığı 3 hilali Osmanlı bayrağına getirdiği yasağı kaldırdığını açıkladı. Fürth Türk Birliği DİTİB Mevlana Camii’nde düzenlenen basın toplantısında Belediye yetkililerine anlamsız yasaktan döndükleri için teşekkür edildi. Refet Avcı, Kaya Göğüs, Osman Tuygun, Levent Tan, Osman Yumak, Osman Özgenç, Hakan Öztürk, Türk Toplumu Sözcüsü Prof. Alp Şefik Bahadır ve Aydın Kaval ve Ayhan Yeşil’in katıldığı basın toplantısında yasağın iptali kararı okundu. Bildiride : ” Fürth Belediyesinin 1. ve 2. Başkanlarının Fürth şehrindeki Türk dernek temsilcileri ile gerçekleştirdikleri yapıcı bir toplantıda, tartışma konusu olan Mehter Takımının geçit törenine katılımı görüşülmüştür. Belediye, geçit töreninde taşınan bayrakları, bunların Türkiyedeki bir partinin flaması olduğunu zannederek yasaklamış bulunmaktadır. Türk temsilciler ise, bu bayrakların sadece Türk-Osmanlı tarihinin mirası olduğunu açıklamışlardır. Hasat Bayramı geçit törenine katılımlarının, hiçbir siyasi amaç taşımadığını temin etmişlerdir. Mehter Takımının esas amacının, yüzyıllarca süren bir geleneği tanıtmak olduğunu belirtmişlerdir. Görüşmeye katılan tüm taraflar, şimdiye kadarki dostane ve olumlu ilişkilerinin devamını önemsemektedirler. Öte yandan Belediyenin ilgili nizamnamesi, Hasat Bayramı geçit törenine sadece Frankonya bölgesindeki grurupların katılımını öngördüğü için Berlin Mehter Takımının katılımı bir ihlal oluşturmaktadır. Bu yüzden, ileride Berlin Mehter Takımının yerine Frankonya’daki Türklerin kendilerinin katılımı ile Hasat Bayramı geçit törenini zenginleştirmeleri konusunda görüş birliğine varılmıştır” denildi.

Türk Birliği Fürth

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