UETD GENEL MERKEZİNE SALDIRI

25 Ocak, 2017

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KÖLN – Son günlerde Türk sivil toplum örgütlerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bugüne kadar çeşitli şubeleri kundaklananan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin bu kez Köln’de bulunan Genel Merkez binasına saldırı düzenlendi. Genel Merkezi binasının camlarını kıran saldırganlar çeşitli sloganlar yazarak izlerini kaybettirdiler. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken UETD yetkilileri saldırganların en kısa sürede bulunması ve yargı önüne çıkartılmasını istediler.

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