UETD HAMBURG BAHTİYAR OLDU

13 Şubat, 2017

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Erdal Altuntaş

HAMBURG – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hamburg Teşkilatı, 1. Genel Kurul toplantısını yaparak yeni başkanını seçti. Steindamm’daki Arcotel Rubin adlı otelde yapılan seçimlerin sunumunu Öğretmen Serdar Bozkurt yaptı. Şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstikalal Marşı’nın okunmasıyla başalayan programda Yunus Emre Demirci Kurani Kerim Tilaveti okudu. Seçimlere Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak, UETD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Çon, dernek başkanları ve üyeler katıldı.

KURUMSALLAŞMALIYIZ

UETD Başkanı Muhterem Güngör’ün sağlık problemleri nedeniyle tekrar aday olmayacağını açıkladığı duygu dolu konuşması ve 3 yıllık başarılı çalışmaları, alkışla onurlandırıldı. “Derneğimize yeni isimler katılarak daha da dinamik hale gelmeli” diye konuşmasına başlayan Güngör, “Türkiye ve dünyadaki değişimin farkındayız. Görevlerimiz artıyor. Kurumları yöneten fani, kurumlar ise kalıcıdır. Bunun için şahısların ön planda olması değil, derneklerimizin kurumsallaşarak başarısını uzun yıllara yayması önemlidir” dedi. Yeni yönetimi de ağır sorumlulukların beklediğini belirten Güngör, tüm yönetim üyelerine birlikte çalıştıkları 3 başarılı yıl için teşekkür etti.

YEREL SİYASETTE YER ALIN

UETD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Çon ise UETD’nin misyon ve vizyonunun “insan” olduğunu belirterek Türkiye ve Almanya arasında bir köprü oluşturduğunu söyledi. Almanya’da güçlü olmak için siyasetin içinde yer alınması gerektiğini belirten Çon “Bu da yerel siyasete girerek başlar. Biz siyasetin içinde olmazsak, istemediğimiz insanlar orayı meşgul eder” dedi. Genel kurula Skype üzerinden bağlnan UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise 16 Nisan’da yapılacak referanduma değinerek “Prangaların kırılması ve güçlü bir Türkiye için ‘Evet’ olgusunu savunacağız” dedi. Başkonsolos Fatih Ak da kısa yaptığı konuşmada STK’ların önemine değinerek “Yerel siyasetin oluşmasında STK’ların rolü çok büyük. Türkiye’deki haklarınız kadar, yaşadığımız ülkedeki haklarınız için de aynı çabayı sarfedin. 16 Nisan’daki referandum için hazırlıklara başladık. Halkın sandığa gelmesi için sizin gibi STK’lara da büyük görev düşüyor” dedi.

AVRUPANIN PARÇASIYIZ

Daha sonra faaliyet raporu okunarak eski yönetim aklandı ve seçimlere geçildi. Tek aday olarak Mustafa Bahtiyar’ın önerildiği seçimlerde Bahtiyar oybirliğiyle UETD’nin yeni başkanı olarak bayrağı Muhterem Güngör’den devraldı. Yeni başkan yaptığı konuşmada “Öncelikle bu güvene layık olmaya çalışacağımızı ve daima bu sorumluluk duygusuyla hareket etmeye gayret göstereceğimizi belirtmek isterim. Biz, Batı Avrupa Türkleri ve müslümanlar olarak artık Avrupa’nın bir parçasıyız. Yaşam tarzımızla kendimizi, yaşadığımız ülkenin bir parçası olarak görüyoruz. Fakat, Avrupa’da bizim Türklüğümüz ve müslümanlığımız geniş kesimler tarafından bir tehdit unsuru olarak algılanıyor. Bizi bu halimizle kabullenmekte zorlanıyor. Mevcut siyasi hava analiz edildiği taktirde, Avrupa kamuoyu bizi ancak yüzde yüz asimile olur isek kabullenecek. Nitekim bu piskolojik havayı yıllar önce Almanya’da dönemin içişleri bakanı Otto Schily kendisi açısından veciz bir şekilde “En iyi entegrasyon asimilasyondur” diye dile getirmişti. İşte bu naif ve sosyolojik gerçeklerden kopuk düşünce aynı zamanda mevcut Avrupa’nın gerçeklerle yüzleşmekten korktuğunun da bir göstergesidir” dedi. Yeni yönetim olarak ilk işlerinin ofis açma, teşkilatlanma, her şehirde şube açma, üye sayısını arttırma, ortak sorunlara çözüm üretebilme ve yeni projeler üretmek olarak sıralayan Bahtiyar “Zorluklarımızın farkındayız ve bu zorlukları, duvar ören değil köprü kuran bir anlayışla, insanımızın faydasına olmak kaydıyla, hem kendi toplumumuzun hem de yaşadığımız ülkenin bütün kesimleriyle iyi ilişkiler içinde bulunarak başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Yapılan seçimler sonucu UETD Hamburg yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Mustafa Bahtiyar (Bölge Başkanı)

Ömer Polat (Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı)

Yaşar Oktay (Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve STK Başkanı)

Bülent Arlıoğlu (Başkan Yardımcısı ve Bölge Sekreteri)

Güngör Poyraz (Siyasi İşler Başkanı)

M. Akif Polat (Muhasip)

M. Nurullah Yılmaz (Gençlik Kolları Başkanı)

Arzu Hadice Altunova (Kadın Kolları Başkanı).

Ali Gök, Ferhat Tatar, Ahmet Akdağ, Vural Yıldız, Murat Kavuşan, Yüksel Özkartal ve Sümeyye Lambrecht de üye olarak seçildiler.

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