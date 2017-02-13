UETD STUTTGART BİLGİLENDİRDİ

13 Şubat, 2017

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Mustafa Karaman – STUTTGART

Başarılı çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Avrupa Türk Demokratlar Birliği Stuttgart temsilciliği bu kez vatandaşları Türkiye’den emekli olmak konusunda bilgilendirdi. Muhteşem bir organize ile vatandaşları yetkililerle buluşturan UETD Stuttgart, Yurtdışı Borçlanma ve Türkiye’de Emeklilik konusunu en ince ayrıntılarına Kadar masaya yatırdı. T.C Stuttgart Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ayşe Günaydın, katılımcıların sorularını cevaplandırarak “Emeklilik konusunda konsoloslukların vatandaşlara her türlü bilgiyi ve yardımı verdiğine” dikkat çekti.

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