3 Juli, 2017

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D.Ali Baysal STUTTGART-Feuerbach.

UETD Stuttgart şubesi’nin Feuerbach da gerçeklestirdiği 3.olağan kongresinde oy birliğiyle alınan karar da Davut Şeker yeni başkan seçildi.UETD Genel Merkez den yönetim kurulu üyesi A.Enes Seydanlıoğlu ve Württemberg Bölge başkanı Cahit Öner’in de hazır bulunduğu 3.olağan kongresinde şu ana kadar ki başkanlık görevinde bulunan şube derneği kurucuların dan Davut Sanatcı’nın özel nedenlerden ötürü Berllin’e tayininin çıkması üzere vekaleten yerine UETD Württemberg bölge teşkilatlandırma başkanı Eyyup Bolat görev yapmaktaydı ancak bu sürenin dolması üzere gerçekleşen 3.olağan kongre UETD Heilbronn şube derneği başkanı Mehmet Gündüz’ün divan başkanı seçilmesiyle gerçekleşti, UETD Stuttgart 2.başkanı Murat Demirci tarafindan okunan muasebe ve faliyet raporları divan heyeti tarafından onay almasi üzere divan başkanı salonda hazır bulunan üyelere de sorup ve aldikları karar ile aklanan şube derneği divan heyeti tarafından gerçekleştirilen seçimin ardından oy birliğiyle başka adayın da olmaması üzere gönüllü aday Davut Şeker’e UETD Stuttgart şube derneği başkanlık görevi verildi.

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