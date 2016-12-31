UETD’den Yardım Kampanyası

31 Aralık, 2016

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BW Haber Merkezi

LUDWİGSBURG- UETD Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığı, geçtiğimiz gün Ludwigsburg’da bulunan yaşlıların ve göçmenlerin ailelerinin yaşadığı kamp ve evlerini ziyaret etti. UETD Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Murat Kılbaş ve beraberindeki Komisyon Üyelerinin yaptığı eksik eşya tesbitinden sonra, daha evvel başlatmış olduğu yardım kampanyasına,hayırsever vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi ve alaka sonucu kısa bir zaman içerisinde Aileler ‘in evleri’nin bütün ihtiyaçları yerine getirildi. Kampanyayı yakından takip eden UETD Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Murat Kılbaş, Gazetemize yaptığı açıklamada: “Yaşlılar – Göçmenler – Engelliler ve Koruyucu Aile Komisyon başkanları ve sorumluları Yelda, Mehdiye, Hayriye, Dilek, Adeviye, Derya hanımların, Kemal, Cemsultan ve Ali beylerin özveri ile koordine ettikleri bu hayırlı kampanya’ya maddi ve manevi olarak katkı sunan bütün vatandaşlarımıza-Iş adamlarımıza UETD Genel Merkez Halkla Ilişkiler Başkanlığı olarak teşekkürlerimizi sunarız. Bu birlikteliğin ve yardımlarının devam etmesi dileklerimle, 29.12.2016 Perşembe günü yardımların transportunu ve montajını gerçekleştiren İbrahim – Fuat ve Gökhan bey’lere de ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak bu kampanyanın 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz aynı zamanda hayırların ulaştırıldığı Aileler’in yapmış oldukları duaların kabul olmasını yüce Allah’tan Niyaz ediyoruz.” ifadesini kullandı.

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