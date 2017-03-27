YENEROĞLU: MUTLAKA SANDIĞA GİDİN

27 Mart, 2017

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KÖLN – AK Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Köln Başkonsolosluğunda oyunu kullandı. Yeneroğlu burada yaptığı açıklamada halk oylamasına katılım çağrısını yineleyerek, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi katılımı bir vatandaşlık sorumluluğundan öte Türkiye ile bağların canlı bir şekilde muhafaza edildiğinin de en büyük kanıtı olacaktır.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında ayrıca şunları ifade etti:

“Yurtdışındaki seçmenler farklı tarihlerde olmak üzere anayasa değişikliği halk oylaması için 57 ülke ve 120 noktada oylarını kullanabilecekler. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Danimarka’da sandıklar bugün açılmıştır. 9 Nisan Pazar gününe kadar açık olan sandıklarda her gün saat 9:00-21:00 arasında oy kullanmak mümkündür. Diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD, Avustralya ve Kanada’da yaşayan vatandaşlarımız da bu ülkeler için belirlenen tarihlerde sandık başına gideceklerdir.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi katılım haklarını kullanmaları her şeyden önce bir vatandaşlık sorumluluğudur. Kullanacakları oylarla Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde ne denli kilit bir konuma sahip olduklarını göstereceklerdir. Bunun yanında Türkiye’nin kaderine ortak olduklarını gösteren güçlü bir mesaj vereceklerdir.

Bir ülkenin kalkınmasında, refah seviyesinin yükselmesinde siyasi istikrar temel unsurdur. Bu husus ülkemizde milletimizin takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle hayata geçirilecektir. Yasama ve yürütme organlarıyla bağımsız ve tarafsız bir yargının güçlenmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda yurtdışındaki insanlarımızın sandığa gösterecekleri ilgiyle geleceğin Türkiyesine katkıda bulunmaları büyük bir kazançtır. Referandumda oy kullanacak bütün yurtdışı seçmenlerimizi Türkiye’yi daha demokratik bir geleceğe taşımak için ‘evet’ demeye çağırıyorum.”

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